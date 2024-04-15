За последний год количество краж в магазинах резко возросло: из магазинов крадут как продукты питания, так и электронику, и одежду, пишет Rus.ERR.
Денег нет даже на еду: в Эстонии скачкообразно увеличилось число магазинных краж
«Я думаю, что в последнее время, несомненно, одной из причин является то, что материальное положение людей вынуждает их воровать продукты. /.../ Если раньше редко воровали хлеб, кондитерские изделия или, например, колбасу, то сегодня эти продукты уже есть в нашей статистике», - сказал руководитель охранной фирмы Forus Каймар Каруаук.
По словам руководителя Kaubamaja Эркки Лаугуса, с растущим числом краж сталкиваются все торговые сети.
В большинстве случаев стоимость украденного из магазина не превышает 200 евро, т.е. квалифицируется как проступок, а не преступление.