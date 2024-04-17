Когда новые власти Таллинна расторгнут договоры об аренде с церковью МП? В городских СМИ потеряют работу все 40 сотрудников? Как избежать хаоса в управлении городом при минимальном перевесе голосов?
Студия Postimees: когда власти Таллинна расторгнут договоры об аренде с церковью МП?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире новый мэр Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгений Осиновский. Смотрите интервью в 13:00!
- Коалиция с трудом назначила нового мэра. Что дальше?
- Как в будущем избежать хаоса при принятии решений?
- Реально ли укрепить большинство?
- Правящему квартету понадобилось восемь постов вице-мэров вместо прежних семи. Это ли экономия?
- К концу мая 40 сотрудников городских СМИ окажутся на улице. На что потратят сэкономленные 10 млн евро?
- Когда новые власти Таллинна расторгнут договоры об аренде с церковью МП?
- Слияние больниц экономии не принесет: а в чем польза?
- Горбюджет уйдет в минус на десятки миллионов из-за новых обещаний. Просчитаны ли риски взятия кредитов?
- Где взять 25 млн евро дополнительно на уборку снега?
- Ограничится ли дело кадровыми зачистками в советах городских структур?