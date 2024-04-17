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Каллас: ситуация остается ужасной, придется продолжать принимать жесткие решения

rus.postimees.ee
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Кая Каллас на пресс-конференции правительства.
Кая Каллас на пресс-конференции правительства. Фото: Konstantin Sednev

По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), общественность, пресса и оппозиция не понимают, почему необходимо прилагать усилия, чтобы привести в соответствие доходы и расходы государственного бюджета, пишет Rus.ERR.

В передаче «Stuudios on peaminister» («В студии премьер-министр») на радиостанции Vikerraadio журналист задал Кае Каллас вопрос, почему Партия реформ движется в противоположном направлении от своего обещания привести в порядок госбюджет и начала увеличивать долговое бремя Эстонии.

«Правда в том, что ситуация остается ужасной, и придется продолжать принимать жесткие решения», - заявила она.

Согласно весеннему прогнозу Министерства финансов, дефицит государственного бюджета в этом году вырастет до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), или до 1,3 млрд евро при бюджете объемом 17 млрд евро. А в следующем году дефицит достигнет уже 5,3%, или 2,2 млрд евро.

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