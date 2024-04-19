Переспрашивайте по десять раз: искусственный интеллект постоянно врет!

Как использовать преимущества ИИ бизнесмену и обычному работнику на полную катушку? Не опасно ли это? Стоит ли доверять всему тому, что способен сгенерировать искусственный интеллект?

Гость нашего подкаста – известный ИТ-эксперт Антон Кекс, сооснователь компании Codeborne.

Связанные с ИИ технологии развиваются нынче бешеными темпами - достаточно вспомнить о том, что всего полтора года назад ассистенты на основе искусственного интеллекта широкой публике были просто недоступны, напоминает Антон Кекс.

Любопытно в связи с этим вот что: лет пять назад многие из нас предполагали, что искусственный интеллект заменит людей в какой-то скучной, чисто механической и монотонной деятельности. Однако все вышло совершенно иначе.

Сегодня мы видим, что ИИ пошел по совершенно другому пути и развивается с творческой стороны, констатирует эксперт.

Монотонную работу человек, как ни странно, по-прежнему делает лучше ИИ. А вот сгенерировать идеи, придумать что-то оригинальное, разработать план или стратегию – в этом живому работнику с искусственным интеллектом конкурировать все сложней.

«Что будет еще через два-три года, сложно представить, потому что развитие идет экспоненциально», - считает Кекс.

В то же время, по его словам, уже сегодня ясно, что наша работа за компьютером очень скоро претерпит революционные изменения.

Мы сейчас на грани абсолютно новой эры – это можно сравнить с моментом появления интернета или первых смартфонов, рассуждает эксперт.