Тема свежего выпуска подкаста «Экономика360°» - искусственный интеллект. Тот самый ИИ, услугами и помощью которого, хотим того или нет, мы пользуемся все чаще.
Переспрашивайте по десять раз: искусственный интеллект постоянно врет!
Как использовать преимущества ИИ бизнесмену и обычному работнику на полную катушку? Не опасно ли это? Стоит ли доверять всему тому, что способен сгенерировать искусственный интеллект?
Гость нашего подкаста – известный ИТ-эксперт Антон Кекс, сооснователь компании Codeborne.
Связанные с ИИ технологии развиваются нынче бешеными темпами - достаточно вспомнить о том, что всего полтора года назад ассистенты на основе искусственного интеллекта широкой публике были просто недоступны, напоминает Антон Кекс.
Любопытно в связи с этим вот что: лет пять назад многие из нас предполагали, что искусственный интеллект заменит людей в какой-то скучной, чисто механической и монотонной деятельности. Однако все вышло совершенно иначе.
Сегодня мы видим, что ИИ пошел по совершенно другому пути и развивается с творческой стороны, констатирует эксперт.
Монотонную работу человек, как ни странно, по-прежнему делает лучше ИИ. А вот сгенерировать идеи, придумать что-то оригинальное, разработать план или стратегию – в этом живому работнику с искусственным интеллектом конкурировать все сложней.
«Что будет еще через два-три года, сложно представить, потому что развитие идет экспоненциально», - считает Кекс.
В то же время, по его словам, уже сегодня ясно, что наша работа за компьютером очень скоро претерпит революционные изменения.
Мы сейчас на грани абсолютно новой эры – это можно сравнить с моментом появления интернета или первых смартфонов, рассуждает эксперт.
«Я недавно ходил в школу к дочке, и передо мной стояла задача – рассказать детям о своей профессии, чем я вообще занимаюсь. Поразмышляв, я спросил у ChatGPT, как мне объяснить суть разработки ИТ-систем десятилетним школьникам?» - рассказывает Антон Кекс.
«В ответ ChatGPT накидал мне вполне нормальный план. Я оттуда взял почти половину идей, добавил еще своих – в результате получилась хорошая презентация», - дополняет картину ИТ-специалист.
ИИ-ассистенты крайне удобны сегодня для наброски каких-то идей, чтобы получить вдохновение, от чего-то оттолкнуться в новом проекте.
С другой стороны, если вы хотите получить от ИИ какую-то фактическую информацию, не поленитесь проверить ее самостоятельно – так будет надежней, предупреждает Кекс.
О чем еще говорим в подкасте?
- Часто ли ошибается ли искусственный интеллект?
- Должен ли работник информировать руководителя о том, что он самостоятельно использует в своей работе ChatGPT?
- Какие функции в фирме может взять на себя ИИ уже сегодня?
- Нужно ли компаниям проводить для сотрудников какое-то обучение по ИИ?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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