Сообщение о серьезной аварии поступило в Центр тревоги сегодня в 5 утра. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen, которым управлял 35-летний мужчина, ехал по Лаагна-теэ наехал на пешехода, находившегося на тротуаре.

Пешеход получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

Полиция установила, что находившийся за рулем машины мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Все остальные обстоятельства аварии еще выясняются.

После аварии движение по Лаагна-теэ от улицы Махтра по направлению из города закрыто. Полицейские направляют водителей в объезд.