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В Ласнамяэ нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода (1)

rus.postimees.ee
Обновлено 18 апреля 2024, 08:40
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Сегодня рано утром в Таллинне в результате серьезного ДТП погиб пешеход.

Сообщение о серьезной аварии поступило в Центр тревоги сегодня в 5 утра. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen, которым управлял 35-летний мужчина, ехал по Лаагна-теэ наехал на пешехода, находившегося на тротуаре.

Пешеход получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

Полиция установила, что находившийся за рулем машины мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Все остальные обстоятельства аварии еще выясняются.

После аварии движение по Лаагна-теэ от улицы Махтра по направлению из города закрыто. Полицейские направляют водителей в объезд.

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