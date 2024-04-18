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«Клонированный» BMW, замеченный в Таллинне, был угнан из соседней страны

Андрес Эйнманн
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14 ноября прошлого года мать девушки Ристо случайно заметила на перекрестке Таммсааре-теэ и Кадака-теэ машину со скопированным номерным знаком. Сначала она подумала, что это машина Ристо.
14 ноября прошлого года мать девушки Ристо случайно заметила на перекрестке Таммсааре-теэ и Кадака-теэ машину со скопированным номерным знаком. Сначала она подумала, что это машина Ристо. Фото: Erakogu

BMW, угнанный в Финляндии в ноябре 2022 года, сомнительным образом попал в Эстонию, где на автомобиле более года безнаказанно ездили, используя поддельные номера, пока настоящий владелец номеров случайно не заметил машину в трафике.

Живущий в Таллинне Ристо, владелец серого плагин-гибрида BMW 530e, столкнулся со странной ситуацией в конце прошлого года, когда мать его подруги заметила в трафике автомобиль той же марки, цвета и с тем же регистрационным номером.

14 ноября около 17:00 мать девушки Ристо ехала на своей машине по Таммсааре-теэ в сторону Ыйсмяэ, Таллинн, и остановилась на красный свет перекрестке Таммсааре-теэ и Кадака-теэ. Внезапно она увидела стоящую справа от нее на том же светофоре знакомую машину, которую неоднократно одалживала у молодого человека. Хотя марка, цвет и номер машины были теми же, что-то в ней казалось другим. Когда она в последний раз брала этот автомобиль у Ристо, все стекла были без тонировки, теперь же заднее стекло и стекла задних дверей BMW были затемнены.

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