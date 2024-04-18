BMW, угнанный в Финляндии в ноябре 2022 года, сомнительным образом попал в Эстонию, где на автомобиле более года безнаказанно ездили, используя поддельные номера, пока настоящий владелец номеров случайно не заметил машину в трафике.
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«Клонированный» BMW, замеченный в Таллинне, был угнан из соседней страны
Живущий в Таллинне Ристо, владелец серого плагин-гибрида BMW 530e, столкнулся со странной ситуацией в конце прошлого года, когда мать его подруги заметила в трафике автомобиль той же марки, цвета и с тем же регистрационным номером.