«Клонированный» BMW, замеченный в Таллинне, был угнан из соседней страны

Живущий в Таллинне Ристо, владелец серого плагин-гибрида BMW 530e, столкнулся со странной ситуацией в конце прошлого года, когда мать его подруги заметила в трафике автомобиль той же марки, цвета и с тем же регистрационным номером.

14 ноября около 17:00 мать девушки Ристо ехала на своей машине по Таммсааре-теэ в сторону Ыйсмяэ, Таллинн, и остановилась на красный свет перекрестке Таммсааре-теэ и Кадака-теэ. Внезапно она увидела стоящую справа от нее на том же светофоре знакомую машину, которую неоднократно одалживала у молодого человека. Хотя марка, цвет и номер машины были теми же, что-то в ней казалось другим. Когда она в последний раз брала этот автомобиль у Ристо, все стекла были без тонировки, теперь же заднее стекло и стекла задних дверей BMW были затемнены.