По данным опроса общественного мнения, проведенного в странах-членах Европейского союза в апреле этого года («Евробарометр»), в Эстонии оказание военной помощи Украине в виде финансирования закупок и поставок военного снаряжения поддерживают более 60% респондентов, пишет Rus.ERR.
Опрос: военную помощь Украине поддерживают две трети жителей Эстонии
Согласно «Евробарометру», в Эстонии за продолжение военной помощи Украине выступают 63% жителей страны, и не поддерживают такую помощь 31%.
Средний показатель по Европейскому союзу составляет, соответственно, 60% и 36%.
Оказание Украине невоенных видов помощи пользуется следующей поддержкой: оказание гуманитарной помощи поддерживают 88% и не поддерживают 11% жителей Эстонии, прием военных беженцев - 82% (16% выступают против), санкции против России - 66% (27% против), финансовую помощь Украине - 58% (35% против) и предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС - 60% (33% против).
В среднем по ЕС эти виды помощи Украине пользуются следующей поддержкой: оказание гуманитарной помощи - 88% за и 11% против, прием военных беженцев - 83% за и 15% против, санкции против России - 72% за и 23% против, финансовая помощь Украине - 70% за и 27% и предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС - 60% за и 33% против.