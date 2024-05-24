Опрос: военную помощь Украине поддерживают две трети жителей Эстонии

Оказание Украине невоенных видов помощи пользуется следующей поддержкой: оказание гуманитарной помощи поддерживают 88% и не поддерживают 11% жителей Эстонии, прием военных беженцев - 82% (16% выступают против), санкции против России - 66% (27% против), финансовую помощь Украине - 58% (35% против) и предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС - 60% (33% против).

В среднем по ЕС эти виды помощи Украине пользуются следующей поддержкой: оказание гуманитарной помощи - 88% за и 11% против, прием военных беженцев - 83% за и 15% против, санкции против России - 72% за и 23% против, финансовая помощь Украине - 70% за и 27% и предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС - 60% за и 33% против.