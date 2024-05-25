Прогноз погоды: волна жары не отпустит Эстонию и на следующей неделе

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии будет ясно и малооблачно. Ближе к вечеру облачность местами уплотнится, возможен кратковременный дождь. Возрастет вероятность гроз. Ветер на материке слабый, переменных направлений, а в прибрежных районах - восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 12-16 градусов тепла. В понедельник днем ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7, при грозе порывистый. Температура воздуха днем 25-30 градусов, на подветренном побережье около 20 градусов.

В ночь на вторник переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18 градусов. Во вторник днем малооблачная погода, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха днем 25-30 градусов, на подветренном побережье - около 20 градусов.

В ночь на среду малооблачно, переменная облачность. В Восточной Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 12-17 градусов. В среду днем переменная облачность. По многим регионам кратковременный дождь и грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, при грозе порывистый. Температура воздуха днем 24-30, на подветренном побережье и во время осадков - около 20 градусов тепла.