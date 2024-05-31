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Зеленский: Россия готовит провокации на границах стран Балтии (4)

BNS
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Fredrik Sandberg

Россия готовит провокации на границах Балтийских стран, сказал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в Стокгольме, отмечая недавние гибридные атаки.

«Очевидно, что Россия готовится к провокациям на границах Балтийских стран», - сказал Зеленский неделю спустя после сообщения эстонской погранохраны, что российская погранохрана сняла обозначавшие границу на реке Нарве буи.

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На прошлой неделе Россия также обнародовала черновик резолюции, указывающий на планы Москвы с января 2025 года в одностороннем порядке изменить морские границы с Финляндией и Литвой.

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