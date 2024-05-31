«Очевидно, что Россия готовится к провокациям на границах Балтийских стран», - сказал Зеленский неделю спустя после сообщения эстонской погранохраны, что российская погранохрана сняла обозначавшие границу на реке Нарве буи.

На прошлой неделе Россия также обнародовала черновик резолюции, указывающий на планы Москвы с января 2025 года в одностороннем порядке изменить морские границы с Финляндией и Литвой.