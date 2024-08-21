Таллиннское образование переживает революцию: в эфире вице-мэр Алексей Яшин

Не забуксует ли переход на эстоноязычное образование в детских садах и школах? Как чувствует себя таллиннская правящая коалиция и как протекает политическая борьба? Партия «Ээсти 200» упала ниже пяти процентов в рейтингах партий - спасет ли ее новый председатель?