Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин («Ээсти 200») рассказывает в передаче Rus.Postimees «На кухне» о ситуации в таллиннском образовании в свете перехода на эстонский язык обучения и о положении в столичной политике.
Таллиннское образование переживает революцию: в эфире вице-мэр Алексей Яшин
Не забуксует ли переход на эстоноязычное образование в детских садах и школах? Как чувствует себя таллиннская правящая коалиция и как протекает политическая борьба? Партия «Ээсти 200» упала ниже пяти процентов в рейтингах партий - спасет ли ее новый председатель?
Об этом и другом в передаче «На кухне» в 13:00. Ведущий - Сергей Метлев.