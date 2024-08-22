Чт, 22.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Студия Postimees: дороги Эстонии стали смертельно опасными?

Copy

Число погибших и пострадавших на дорогах Эстонии не уменьшается. Что происходит? Как исправить ситуацию? Без каких новых мер не обойтись?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-глава Эстонского Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), директор музея мотоспорта, автомобильный эксперт Арно Силлат. Следите за беседой в 11:00!

  • Эстония занимает четвертое место среди стран ЕС с ухудшающейся дорожной ситуацией: растет количество происшествий, пострадавших и погибших. Что происходит?
  • В трагическом ДТП в Лауласмаа недавно погибли двое 17-летних юношей. Что могло привести к катастрофе? Как уберечь молодежь от гибели на дорогах?
  • В Пирита этим летом произошло сразу несколько смертельных ДТП с мотоциклистами. Дорога слишком опасна? Или мотоциклисты забыли об осторожности?
  • Измерение средней скорости на дорогах Эстонии – это правильная идея?
  • Без каких новых мер не обойтись?
  • В позапрошлые сутки на дорогах Эстонии было задержано 26 нетрезвых водителей. Как бороться с этой проблемой?
  • Практически каждые сутки происходят ДТП с участием самокатчиков и моноколесников. Как их образумить?
  • Реально ли улучшить ситуацию на дорогах?

Ключевые слова

Наверх