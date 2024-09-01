НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Назначение Юрченко старейшиной Ласнамяэ, выпуск гособлигаций, жуткое убийство в Пярнумаа

В четверг в студии Postimees Юрченко подчеркнула, что поддерживает переход на эстоноязычное образование. Она подтвердила, что действительно высказывалась критически относительно реформы, но еще до того, как правительство приняло послабления для учителей. Принятые правительcтвом меры Юрченко считает верными и считает, что они помогут провести эту реформу и в Ласнамяэ.

В тот же день глава Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что мэр Таллинна Евгений Осиновский уже давно намекал, что у Социал-демократической партии есть некий кандидат на должность старейшины. По словам Кылварта, теперь стало известно, кто это был и с кем вели переговоры.

Михаил Кылварт. Фото: Konstantin Sednev

Бывший мэр Кылварт добавил, что на самом деле предложение было сделано не только Юрченко, но и нескольким другим членам Центристской партии, однако только Юрченко согласилась.

Также Кылварт сказал: «Знаете, все, что продается, то и покупают. Вот человек уже со дня начал менять свою риторику и взгляды. Я видел, о школьной реформе Юлиана уже высказалась в положительном ключе, хотя раньше была противником. Автоналог готова поддержать, теперь и другие перемены в взглядах пойдут».

Выпуск гособлигаций

В среду было объявлено, что с 28 сентября по 9 сентября жители Эстонии могут покупать эстонские государственные облигации через свой банк.