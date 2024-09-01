Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали назначение старейшиной Ласнамяэ Юлианны Юрченко, покинувшей ряды центристов и ставшей социал-демократкой, сделанное жителям Эстонии предложение покупать эстонские государственные облигации через свой банк, а также задержание подозреваемых в крайне жестоком убийстве в Пярнуском уезде.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Назначение Юрченко старейшиной Ласнамяэ, выпуск гособлигаций, жуткое убийство в Пярнумаа
Юрченко стала старейшиной Ласнамяэ
В среду стало известно, что старейшиной столичного района Ласнамяэ становится уже бывший член Центристской партии Юлианна Юрченко.
Юрченко занимала должность старейшины района Ласнамяэ с февраля 2022 года по май текущего года. До этого она была заместителем старейшины района Пыхья-Таллинн и исполняла обязанности старейшины.
В среду Юрченко заявила, что Ласнамяэ завоевал ее сердце, и есть множество задач, которыми нужно заниматься в должности старейшины района - будь то ремонт на Петербургском шоссе, строительство Таллиннской больницы, долгожданный бассейн для жителей или проекты по улучшению жилищной среды.
Также Юрченко сказала: «В новом учебном году, конечно, самым важным вопросом для многих жителей Ласнамяэ будет то, как сделать переход на обучение на эстонском языке как можно более плавным. Это необходимый, но сложный переход. Сегодня необходимо прилагать усилия на всех уровнях, чтобы реформа была успешной. Летом правительство Эстонии внесло несколько изменений, которые оказались своевременными и необходимыми, и они помогут школам Ласнамяэ легче справиться с переходом».
В тот же день вице-мэр Таллинна от партии «Ээсти 200» Алексей Яшин выразил сомнение, что кандидат социал-демократов в старейшины Ласнамяэ подходит на эту должность, и покритиковал желание партнеров любой ценой угодить русскоязычным избирателям.
Яшин напомнил, что еще полтора месяца назад Юрченко хотела приостановить переход на эстоноязычное образование.
«Я глубоко сомневаюсь, что взгляды человека на столь фундаментальный вопрос могут измениться за несколько недель. Чтобы переход был успешным, Ласнамяэ нужен авторитетный представитель и сильный лидер. Пока Юрченко выделялась лишь тем, что препятствовала переходу и сеяла смуту», - сказал Яшин.
В четверг в студии Postimees Юрченко подчеркнула, что поддерживает переход на эстоноязычное образование. Она подтвердила, что действительно высказывалась критически относительно реформы, но еще до того, как правительство приняло послабления для учителей. Принятые правительcтвом меры Юрченко считает верными и считает, что они помогут провести эту реформу и в Ласнамяэ.
В тот же день глава Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что мэр Таллинна Евгений Осиновский уже давно намекал, что у Социал-демократической партии есть некий кандидат на должность старейшины. По словам Кылварта, теперь стало известно, кто это был и с кем вели переговоры.
Бывший мэр Кылварт добавил, что на самом деле предложение было сделано не только Юрченко, но и нескольким другим членам Центристской партии, однако только Юрченко согласилась.
Также Кылварт сказал: «Знаете, все, что продается, то и покупают. Вот человек уже со дня начал менять свою риторику и взгляды. Я видел, о школьной реформе Юлиана уже высказалась в положительном ключе, хотя раньше была противником. Автоналог готова поддержать, теперь и другие перемены в взглядах пойдут».
Выпуск гособлигаций
В среду было объявлено, что с 28 сентября по 9 сентября жители Эстонии могут покупать эстонские государственные облигации через свой банк.
Объем адресованного эстонским розничным инвесторам предложения впервые достигает 200 млн евро. Привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета и возросших расходов на оборону.
Срок погашения двухлетних облигаций истекает 16 сентября 2026 года, когда эстонское государство выплатит владельцу облигации сумму, соответствующую номинальной стоимости облигации.
Государство выплачивает фиксированные проценты в размере 3,3 процента в год по облигациям, выплата производится один раз в год.
Подписаться на государственные облигации Эстонии можно через LHV, Swedbank, SEB и Luminor, минимальная сумма подписки - одна облигация номинальной стоимостью сто евро.
Для подписки необходим счет ценных бумаг, его можно открыть в своем домашнем банке или у другого поставщика услуг. Для подписки на облигации предприятию или другому юридическому лицу необходим LEI-код.
«Брать деньги в долг - неизбежность для Эстонии в нынешней ситуации, а не цель, но на этот раз это также означает привлечение сбережений своих граждан, что, как ожидается, укрепит связь людей со страной и ее участью. Имеющийся дефицит не является хорошим признаком состояния государственных финансов, но его покрытие таким образом также служит поддержкой народа, сплоченности общества и финансового рынка», - заявил министр финансов Юрген Лиги.
Жестокое убийство в Пярнуском уезде
25 августа полиция получила сообщение, что в деревне Таммисте в волости Тори обнаружен труп 59-летнего мужчины. В понедельник, 26 августа, полиция задержала в качестве подозреваемых в убийстве двух несовершеннолетних.
По первоначальным данным, 59-летний мужчина скончался от травм, полученных при избиении. Тело обнаружили в воскресенье около 17.30 в доме жертвы. В понедельник вечером в Пярну полиция задержала в качестве подозреваемых 15-летнего и 16-летнего парней. Оба уже были известны полиции в связи с другими правонарушениями, один из подозреваемых даже привлекался к ответственности за насилие в уголовном порядке.
Днем позже стало известно, что подростки не только совершили преступление, которое потрясло маленький дачный пригород несказанной жестокостью, но еще и сняли все на видео и выложили запись совершенного кровопролития в интернет.
По словам начальника Пярнуского отделения полиции Юллара Кюття, полиция на протяжении суток работала по горячим следам, и в понедельник им удалось установить личности подозревающихся в убийстве молодых людей, которые были арестованы во второй половине дня. «Следователи собирали информацию, просматривали записи камер и общались с возможными свидетелями. В ходе производства по уголовному делу мы будем выяснять, какими мотивами они руководствовались и откуда они знали потерпевшего», – сказал Кютть.
Керсти Кальюлайд решила бороться за пост главы Эстонского олимпийского комитета
В четверг бывшая глава эстонского государства Керсти Кальюлайд заявила, что собирается баллотироваться на должность президента Эстонского олимпийского комитета.
Чтобы принять участие в выборах главы комитета, кандидаты должны собрать в свою поддержку 15 голосов членов комитета до 13 сентября. Сами выборы состоятся 13 октября.
В тот же день стало известно, что вновь выставит свою кандидатуру и нынешний глава организации Урмас Сыырумаа.
Избрание Кристины Каллас главой «Ээсти 200»
На субботнем съезде «Ээсти 200» новым председателем партии была избрана Кристина Каллас.
Каллас поддержали 172 участника съезда.
Хендрик Йоханнес Террас, также баллотировавшийся на пост председателя, набрал 57 голосов.
Новые обитатели Таллиннского зоопарка
Во вторник в Таллиннский зоопарк прибыли два новых жильца из Чехии, носороги Бинти и Эльба.
Бинти родилась в Берлинском зоопарке 2 ноября 2003 года, а Эльба - в зоопарке в Двур-Кралове 5 сентября 1996 года. Оба носорога прибыли в Таллиннский зоопарк из зоопарка в Двур-Кралове в Чехии.
Поскольку возраст животных сравнительно велик, получать от них потомство не планируется. Средняя продолжительность жизни носорогов в зоопарках составляет 35-40 лет.
Александр Семенов, главный ветеринар Таллиннского зоопарка, пояснил, что доставка старых животных в Таллиннский зоопарк - это важная миссия, которую поощряет и Европейская ассоциация зоопарков EAZA.
Программы разведения требуют в зоопарках много места для содержания молодняка. Те зоопарки, которые активно разводят животных, всегда в беде, потому что старых животных им некуда отправлять. Таким образом, Таллиннский зоопарк поддерживает и программы разведения в зоопарке в Двур-Кралове, приняв двух крупных носорогов.
Поскольку такие шаги высоко ценятся в зоопарках EAZA, это дает Таллиннскому зоопарку возможность надеяться, что в будущем сюда будут прибывать и молодые животные из других мест.