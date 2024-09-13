Финляндия предоставит Украине 25-й пакет военной помощи на 118 миллионов евро

«Ситуация на войне в Украине по-прежнему остается серьезной. Как и обещано, Финляндия продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание странам-партнерам - мы не должны сдаваться», - заявил министр обороны Антти Хаккянен.

В целом Финляндия уже поставила Украине оборонного снаряжения на сумму 2,3 миллиарда евро.

Летом президент Финляндии Александр Стубб заявил о приближении мирных переговоров по Украине. «Реальность такова, что к этим переговорам следует привлечь Китай, страны глобального Юга и Россию», - считает президент Финляндии. Он уверен, что Китай обладает значительными возможностями, чтобы содействовать прекращению конфликта.