ТОП-10 Пенсии и банки, белый флаг папы и «Эстонистан»: самые читаемые мнения в 2024 году

Одной из остаточных традиций «русского мира» можно назвать привычку отдельных жителей Эстонии запускать фейерверки в новогоднюю ночь по московскому времени. Эту традицию, в ближайшие годы победить вряд ли получится, разве что государство в целом запретит продажу фейерверков в частные руки, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.

Время от времени темой государственного масштаба становится энергетическая проблема Эстонии. Жительница волости Йыэляхтме Эвелине Лусти опубликовала свое видение, навеянное мнением члена Рийгикогу Марта Маастика («Отечество») в Eesti Päevaleht от 1 августа 2024 года. «Ни в одном общежитии или убогой съемной квартире моя жизнь не была такой плохой и трудной, как сейчас, когда мы ведем ежедневную безостановочную борьбу за самые базовые потребности пирамиды потребностей Маслоу, так что ни на что другое не остается ни времени, ни денег, ни сил. В своем деревенском доме, построенном с большой любовью и надеждой. В кафкианском мире, где энергетическая проблема - только мое личное дело. Только психическое и физическое здоровье моей семьи ухудшается», - говорит Эвелине Лусти.