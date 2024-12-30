Экономика - важнейший фактор развития любой страны. Rus.Postimees публикует самые читаемые статьи о производстве, распределении и потреблении благ и услуг в 2024 году в Эстонии и не только.
ТОП-10 ⟩ Миллиарды в эстонской земле, скот и проблемы у бизнеса: самые читаемые экономические новости в 2024 году
10. Производитель продуктов питания покинул Эстонию из-за политики правительства и забрал с собой часть сотрудников
Компания Tactical Foodpack, производящая армейскую и походную еду, переехала в Хильден (Германия). В Вильянди остался лишь отдел маркетинга.
В октябре телекоммуникационная компания Tele2 потеряла больше всего мобильных номеров: за месяц ее сеть покинули 790 номеров.
На протяжении десятилетий экономика Италии находилась в состоянии стагнации и была главной головной болью Европы. С начала европейского долгового кризиса в начале прошлого десятилетия аналитики спрашивали, станет ли Италия следующей страной, нуждающейся в международной финансовой помощи.
7. Правительство поддерживает строительство в Эстонии крупнейшего в Европе завода по производству метанола
Министр климата Йоко Алендер и министр экономики и промышленности Эркки Кельдо встретились 29 августа с представителями нидерландской компании Power2X, где подтвердили, что планирование крупнейшего в Европе завода по производству метанола продолжается. Целью является привлечение инвестиций в размере более одного миллиарда евро в Эстонию и поддержка перехода на чистую энергию.
Хотя мы привыкли к мысли, что, кроме сланца, в Эстонии нет полезных ископаемых, недра земли в Вирумаа на самом деле скрывают необходимые для зеленой и космической промышленности будущие полезные ископаемые, такие как магний, редкоземельные металлы, фосфорит и ванадий.
Если сейчас Эстония страдает от перебоев в подаче электроэнергии, в которых Департамент конкуренции в своем недавнем отчете в основном обвиняет Elektrilevi, вскоре мы столкнемся с гораздо более серьезной проблемой: электроэнергии просто не будет хватать, пишет журналист Postimees.
В будущем в Европейском союзе начнут действовать ограничения на использование наличных средств. Государства-члены в Брюсселе приняли решение ввести ограничение в размере 10 000 евро на наличные расчеты, а также ввести дополнительные правила, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Согласно обзору Taloussanomat, этим летом в Финляндии были необычайно низкие цены на электроэнергию. Если на электробирже Nord Pool в Эстонии средняя биржевая цена на электроэнергию в один из дней августа выросла до 128,44 евро за мегаватт-час, то финны смогли насладиться ценой в 21,94 евро за мегаватт-час.
Хутор Паюмяэ, одна из самых известных небольших органических ферм в Эстонии, планировал 31 мая загрузить последний фургон, и на этом ферма прекращает производство и переработку молока.
1. Удар ниже пояса〉 Россия запретила транзит племенного скота, эстонские фермеры потеряют миллионы евро
С 18 октября Россия закрыла транзит живого скота из Европейского союза в третьи страны из-за риска распространения катаральной лихорадки овец. Для эстонских скотоводов это означает, что они больше не смогут продавать племенной скот в Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Казахстан.