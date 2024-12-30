ТОП-10 Миллиарды в эстонской земле, скот и проблемы у бизнеса: самые читаемые экономические новости в 2024 году

По мнению Департамента конкуренции, в большинстве случаев крупных отключений электроэнергии виноваты необслуживаемые линейные коридоры. Фото: Mihkel Maripuu

Если сейчас Эстония страдает от перебоев в подаче электроэнергии, в которых Департамент конкуренции в своем недавнем отчете в основном обвиняет Elektrilevi, вскоре мы столкнемся с гораздо более серьезной проблемой: электроэнергии просто не будет хватать, пишет журналист Postimees.

Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Pavel105/Shutterstock

В будущем в Европейском союзе начнут действовать ограничения на использование наличных средств. Государства-члены в Брюсселе приняли решение ввести ограничение в размере 10 000 евро на наличные расчеты, а также ввести дополнительные правила, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Линия электропередачи. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Согласно обзору Taloussanomat, этим летом в Финляндии были необычайно низкие цены на электроэнергию. Если на электробирже Nord Pool в Эстонии средняя биржевая цена на электроэнергию в один из дней августа выросла до 128,44 евро за мегаватт-час, то финны смогли насладиться ценой в 21,94 евро за мегаватт-час.

Владелец хутора Паюмяэ Вильяр Вейденберг в 2024 году прекратил производство молока и изготовление продуктов из него. Фото: Teele Üprus

Хутор Паюмяэ, одна из самых известных небольших органических ферм в Эстонии, планировал 31 мая загрузить последний фургон, и на этом ферма прекращает производство и переработку молока.

Коровы. Снимок иллюстративный. Фото: PABLO PORCIUNCULA

С 18 октября Россия закрыла транзит живого скота из Европейского союза в третьи страны из-за риска распространения катаральной лихорадки овец. Для эстонских скотоводов это означает, что они больше не смогут продавать племенной скот в Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Казахстан.