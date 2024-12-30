Пн, 30.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

ТОП-10 Миллиарды в эстонской земле, скот и проблемы у бизнеса: самые читаемые экономические новости в 2024 году

Copy
Фото статьи
Фото: Коллаж Rus.Postimees

Экономика - важнейший фактор развития любой страны. Rus.Postimees публикует самые читаемые статьи о производстве, распределении и потреблении благ и услуг в 2024 году в Эстонии и не только.

10. Производитель продуктов питания покинул Эстонию из-за политики правительства и забрал с собой часть сотрудников

Производство Tactical Foodpack переехало в Германию.
Производство Tactical Foodpack переехало в Германию. Фото: Marko Saarm

Компания Tactical Foodpack, производящая армейскую и походную еду, переехала в Хильден (Германия). В Вильянди остался лишь отдел маркетинга.

9. Tele2 продолжает стремительно терять абонентов: в октябре сеть покинули почти 800 номеров

Tele2.
Tele2. Фото: Mailiis Ollino

В октябре телекоммуникационная компания Tele2 потеряла больше всего мобильных номеров: за месяц ее сеть покинули 790 номеров.

8. Встречайте: новый чемпион Европы по экономическому росту

Порт Генуи на севере Италии.
Порт Генуи на севере Италии. Фото: MARCO BERTORELLO

На протяжении десятилетий экономика Италии находилась в состоянии стагнации и была главной головной болью Европы. С начала европейского долгового кризиса в начале прошлого десятилетия аналитики спрашивали, станет ли Италия следующей страной, нуждающейся в международной финансовой помощи.

7. Правительство поддерживает строительство в Эстонии крупнейшего в Европе завода по производству метанола

Министр климата Йоко Алендер.
Министр климата Йоко Алендер. Фото: Madis Veltman / Postimees

Министр климата Йоко Алендер и министр экономики и промышленности Эркки Кельдо встретились 29 августа с представителями нидерландской компании Power2X, где подтвердили, что планирование крупнейшего в Европе завода по производству метанола продолжается. Целью является привлечение инвестиций в размере более одного миллиарда евро в Эстонию и поддержка перехода на чистую энергию.

6. В эстонской земле спрятаны миллиарды евро

Так выглядят керны, содержащие фосфорит. Керн - это проба вещества, представляющая собой цилиндрический столбик, извлекаемый в результате бурения с целью последующего исследования.
Так выглядят керны, содержащие фосфорит. Керн - это проба вещества, представляющая собой цилиндрический столбик, извлекаемый в результате бурения с целью последующего исследования. Фото: Eesti geoloogiateenistus

Хотя мы привыкли к мысли, что, кроме сланца, в Эстонии нет полезных ископаемых, недра земли в Вирумаа на самом деле скрывают необходимые для зеленой и космической промышленности будущие полезные ископаемые, такие как магний, редкоземельные металлы, фосфорит и ванадий.

5. Через три года Эстония столкнется с проблемой, у которой нет решения

По мнению Департамента конкуренции, в большинстве случаев крупных отключений электроэнергии виноваты необслуживаемые линейные коридоры.
По мнению Департамента конкуренции, в большинстве случаев крупных отключений электроэнергии виноваты необслуживаемые линейные коридоры. Фото: Mihkel Maripuu

Если сейчас Эстония страдает от перебоев в подаче электроэнергии, в которых Департамент конкуренции в своем недавнем отчете в основном обвиняет Elektrilevi, вскоре мы столкнемся с гораздо более серьезной проблемой: электроэнергии просто не будет хватать, пишет журналист Postimees.

4. Евросоюз принял решение о введении ограничений на наличные транзакции

Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Pavel105/Shutterstock

В будущем в Европейском союзе начнут действовать ограничения на использование наличных средств. Государства-члены в Брюсселе приняли решение ввести ограничение в размере 10 000 евро на наличные расчеты, а также ввести дополнительные правила, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

3. Финны наслаждаются дешевой электроэнергией, и даже зима не нанесет ущерба кошельку

Линия электропередачи. Иллюстративное фото.
Линия электропередачи. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Согласно обзору Taloussanomat, этим летом в Финляндии были необычайно низкие цены на электроэнергию. Если на электробирже Nord Pool в Эстонии средняя биржевая цена на электроэнергию в один из дней августа выросла до 128,44 евро за мегаватт-час, то финны смогли насладиться ценой в 21,94 евро за мегаватт-час. 

2. Известный производитель молочных продуктов закрывается. Что же случилось?

Владелец хутора Паюмяэ Вильяр Вейденберг в 2024 году прекратил производство молока и изготовление продуктов из него.
Владелец хутора Паюмяэ Вильяр Вейденберг в 2024 году прекратил производство молока и изготовление продуктов из него. Фото: Teele Üprus

Хутор Паюмяэ, одна из самых известных небольших органических ферм в Эстонии, планировал 31 мая загрузить последний фургон, и на этом ферма прекращает производство и переработку молока.

1. Удар ниже пояса〉 Россия запретила транзит племенного скота, эстонские фермеры потеряют миллионы евро

Коровы. Снимок иллюстративный.
Коровы. Снимок иллюстративный. Фото: PABLO PORCIUNCULA

С 18 октября Россия закрыла транзит живого скота из Европейского союза в третьи страны из-за риска распространения катаральной лихорадки овец. Для эстонских скотоводов это означает, что они больше не смогут продавать племенной скот в Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Казахстан.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх