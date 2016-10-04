Теперь Swedbank страхует и покупки? Что это значит подробнее?

Что Вам даст страхование покупок?

Если бы на момент покупки вышеупомянутых вещей у Вас имелась банковская карточка со страхованием покупок, то страхование возместило бы Вам эти вещи (в виде возмещения затрат на починку вещи или возврата денег).

Страхование покупок в течение 180 дней защищает все предметы длительного пользования, приобретённые с помощью карточки. Собственная ответственность составляет всего 30 €. Так что в дальнейшем разумно было бы совершать все покупки дороже этой суммы с помощью карточки, которая имеет функцию страхования покупок.

Что мне нужно сделать для того, чтобы и у меня было страхование покупок?

Если у Вас есть одна из перечисленных здесь карточек, то делать Вам ничего не нужно. Поскольку с 15 сентября у этих карточек Swedbank (как у уже имеющихся у клиентов, так и у новых) автоматически появилось страхование покупок. Причём бесплатно. Появление функции страхования покупок не изменит стоимость карточек.

Если у Вас ещё нет страхования покупок, то выберите наиболее подходящую Вам карточку со страхованием покупок на странице www.swedbank.ee/ostukindlustus/rus.

Финансовые услуги предлагают Swedbank AS и Swedbank P&C Insurance AS. Ознакомьтесь с условиями и при необходимости проконсультируйтесь у специалиста.