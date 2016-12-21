Галерея: в Москве прощаются с погибшим в Турции российским послом Андреем Карловым

Гроб с телом Карлова около 08:20 утра привезли в центральное здание МИД на Смоленской площади и установили в вестибюле, сообщает ТАСС. Перед началом официальной гражданской панихиды примерно в 10:00 родственники дипломата отдельно простились с ним. На церемонии присутствуют мать, жена, сестра и сын Карлова, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов с места событий.

Затем сотрудники Министерства иностранных дел РФ начали прощаться с погибшим. Коллеги выстроились в небольшую очередь с алыми розами в руках.

Кроме того, память погибшего пришли почтить депутаты России и Армении. Среди присутствующих - лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, помощник президента РФ Юрий Ушаков. На церемонию также прибыли ректор МГИМО Анатолий Торкунов и исполнительный директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая, который работал вместе с Карловым в Северной Корее.

Около 11:20 началось выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова с речью в память о погибшем после. «Андрей навсегда останется в нашей памяти и мы никогда его не забудем», - заявил министр иностранных дел России.

Жириновский назвал убийство Карлова провокацией. «Среди турок самое благожелательное отношение к нашей стране, особенно в последние годы», - заверил глава ЛДПР.

Солдаты Преображенского полка несут почетный караул. По периметру «высотки» на Смоленской площади предприняты повышенные меры безопасности, в фойе установлено оцепление.

В фойе здания Министерства иностранных дел РФ на памятной доске «Сотрудникам МИД, погибшим при исполнении служебных обязанностей» тем временем уже появилась надпись «Карлов А.Г.».

Затем в траурной церемонии примет участие президент России Владимир Путин. Глава государства из-за похорон Карлова перенес большую пресс-конференцию, которая ранее была назначена на 22 декабря, но теперь состоится в полдень в пятницу, 23-го.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новость об убийстве Карлова была для Путина «эмоционально очень тяжелой». Также представитель главы государства отметил, что в Кремле произошедшее расценивают как попытку сорвать процесс нормализации двустороннего сотрудничества России и Турции, а также воспрепятствовать сближению стран по политическому урегулированию ситуации в Сирии.

После гражданской панихиды отпевание по погибшему совершит в Храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви лично знал Карлова.

В посольствах России по всему миру открыты книги соболезнований и приспущены флаги, отмечает «Интерфакс». В православном храме в КНДР, строительству которого способствовал Карлов, будучи послом в этой стране, будут звенеть колокола в память о погибшем дипломате.

Кроме того, память погибшего дипломата почтили в Крыму депутаты местного парламента. «Предлагаю почтить минутой молчания чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике Андрея Геннадьевича Карлова», - заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, открывая пленарное заседание сессии 22 декабря. После этого весь депутатский корпус стоя почтил минутой молчания память Карлова, сообщает РИА «Новости».

Накануне Путин подписал указ о присвоении Карлову звания Героя России посмертно. «За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», - говорится в тексте документа.

Кроме того, накануне правительство утвердило порядок погребения погибших или умерших послов РФ, предусматривающий отдание воинских почестей, а также компенсацию расходов на перевозку тела и похороны. Постановление выпущено во исполнение федерального закона о чрезвычайном и полномочном после РФ и постпреде РФ, принятого парламентом минувшим летом.

Накануне арабские СМИ распространили заявление от имени сирийской коалиции антиправительственных группировок «Джейш аль-Фатх», в котором боевики берут на себя ответственность за убийство российского посла. В опубликованном документе говорилось, что атака была «первой местью за женщин, детей и стариков Алеппо и кровь мусульман во всех уголках Земли». Однако в тот же день руководство коалиции отвергло причастность к убийству посла, назвав попавшее в интернет заявление сфабрикованным и дилетантским.

Расследование убийства проводят совместно турецкие следователи и российская оперативно-следственная группа, которая прибыла в Анкару 20 декабря. Ранее турецкие спецслужбы задержали 12 подозреваемых в причастности к преступлению.

Причем власти Турции считают, что за нападением стоит Террористическая организация фетхуллахистов (FETO) исламского оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который, по версии турецкого руководства, ответственен за попытку госпереворота в стране, произошедшую в середине июля этого года. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время пресс-конференции, что убийца российского посла Мевлют Алтынташ принадлежал к FETO.

Ранее в этот же день в прессу просочилась информация о том, что застреливший дипломата несколько раз принимал участие в обеспечении безопасности самого Эрдогана, причем уже после попытки госпереворота в Турции. Также в СМИ попала фотография, на которой президент Турции вручает Алтынташу награду. Снимок опубликовал сайт Kurdistan insider, затем руководитель агентства ANNA-News Марат Мусин подтвердил подлинность фотографии. При этом интернет-пользователи высказали сомнения в том, что человек, которого награждает на фото Эрдоган, похож на убийцу российского дипломата.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал убийство дипломата «ударом в спину» всему мировому сообществу. Тем не менее громкое убийство не пошатнуло не так давно начавшие восстанавливаться отношения России и Турции. После смерти Карлова в Москве состоялись переговоры по Сирии главы МИД РФ Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Была лишь скорректирована повестка встречи - министры не только затронули тему урегулирования сирийского конфликта, но также сделали заявления по поводу смерти дипломата и необходимости наказания виновных.

На сдержанную реакцию России обратила внимание зарубежная пресса и связала ее с текущей ситуацией в Сирии. Журналисты высказывали предположение, что если бы на днях не был взят Алеппо, российская сторона не стала бы искать взаимопонимания с Ираном и Турцией по поводу сирийского конфликта и представила бы убийство Карлова в совершенно ином свете.

Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил прошедший на выставку по документам полицейского 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее служивший полицейским в спецподразделении полиции Анкары, но в момент атаки бывший не при исполнении.

Нападавший был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В результате действий преступника были ранены три человека.

В МИД РФ убийство посла квалифицировали как теракт. Совет Безопасности ООН также признал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Биография Андрея Карлова

Андрей Карлов родился в 1954 году. В 1976 году он окончил факультет международных экономических отношений МГИМО, после чего поступил на работу на дипломатическую службу. В 1992 году Карлов окончил Дипломатическую академию МИД России.

С 1976 по 2008 год Карлов работал на различных должностях в Центральном аппарате МИД и за границей. С июля 2001 года по декабрь 2006 года он был чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР. В 2007-2009 годах был заместителем директора Консульского департамента МИД РФ. Затем Карлов занимал пост директора Консульского департамента МИД РФ.

12 июля 2013 года Карлов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турции. На этой должности он сменил Владимира Ивановского, который был послом РФ в Анкаре с 2007 по 2013 год.