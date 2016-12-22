Во вторник вступило в силу решение Пярнуского уездного суда, в соответствии с которым Херкки придется провести в тюрьме шесть месяцев. Так как мужчине уже однажды удавалось украсть водку и не удалось украсть джин, у него осталась часть неотбытого ранее наказания в размере 3 месяцев и 28 дней, суд присовокупил этот срок к назначенному наказанию.

Прокурор Май Мерисаар объяснила приговор тем, что речь идет о человеке, который регулярно совершал мелкие кражи, и который не сделал выводов после предыдущих приговоров и во время испытательного срока продолжил совершать кражи алкоголя в магазинах. Обвиняемый будто сам предпочел бы отправиться в тюрьму.

«Вероятно, время, проведенное в тюрьме, поможет ему изменить свое поведение», - надеется прокурор.

Ляэнеская окружная прокуратура представила Херкки обвинения в неоднократном совершении краж на основании соответствующей статьи уголовного кодекса. Суд может приговорить виновного в подобных деяниях к тюремному заключению сроком до пяти лет.