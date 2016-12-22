В списке кандидатов на почетное звание в этом году была и Эстония. «Страна, живущая под путинской угрозой, - одна из немногих членов НАТО, кто выполняет свои обязательства и тратит два процента ВВП на оборону», - пишет журнал об Эстонии, который цитирует Postimees.ee.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что Эстония является одной из самых бедных стран Европы, местные школьники показали отличные результаты по итогам теста PISA.

«Всего одно поколение назад Эстония была жалкой колонией Советского Союза, а теперь выглядит как Северная страна», - отмечает журнал.

Однако, несмотря на хвалебные слова, титула «Государство года» была удостоена Колумбия, которая спустя почти полвека смогла заключить историческое мирное сообщение между правительством страны и леворадикальная группировкой FARC.