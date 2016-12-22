Четверг, 22. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Сирийские войска официально объявили о взятии Алеппо4

Rus.Postimees.ee
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Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии Алеппо, отдельные районы которого около четырех лет контролировались повстанцами, сообщает Би-би-си.

Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью. В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".

Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией.

В понедельник, 19 сентября, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала.

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