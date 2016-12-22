В НХЛ из-за Яромира Ягра остановили матч: болельщики не поверили своим глазам

В домашнем матче регулярного чемпионата против "Бостона", который завершился победой гостей со счетом 3:1, 44-летний форвард сделал результативную передачу на Александра Баркова. Это очко стало для него 1888-м (755 шайб + 1133 передачи) в 1663 играх в НХЛ. Первое место занимает Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков.

После заброшенной шайбы организаторы остановили встречу, чтобы провести мини-церемонию чествования. Чеху вручили памятную золотую клюшку, на которой изображена эмблема клуба "Флорида" и поздравительная надпись.

"Я хотел забросить шайбу или отдать красивую передачу, но шайба просто ударилась о мою задницу", - пошутил Ягр, комментируя эпизод со взятием ворот. Он также поблагодарил публику и клубы, за которые выступал ранее.

В НХЛ Ягр дебютировал в 1990 году в клубе "Питтсбург Пингвинз", за который провел 11 сезонов и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992).

Ягр также выступал за "Вашингтон Кэпиталз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию Флайерз", "Даллас Старз", "Бостон Брюинз" и "Нью-Джерси Дэвилз". Отметим, что показатели Яромира могли быть лучше, если бы не годы в "Авангарде" (155 матчей) и три локаута, которые случились в НХЛ во время его карьеры.