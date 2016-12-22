В Литве застрелен известный боец MMA

Как сообщила полиция, 21 декабря в 20.20 поступило сообщение, что на проспекте Балту возле многоквартирного дома найден труп мужчины с огнестрельной раной, пишет Postimees.

"В теле обнаружена не одна огнестрельная рана, более подробной информации предоставить сейчас не могу. Начато досудебное расследование по факту убийства", - сказал BNS глава Главного комиссариата полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас.

34-летний Моркявичюс - хорошо известный бывший многократный победитель боев по тайскому боксу и бусидо.

В 2005 году Моркявичюс стал победителем турнира ZST Grand Prix по бусидо в весовой категории до 65 кг.

Спортсмен ранее был судим за избиение девушки и нарушение общественного порядка.