Кризис на востоке Украины: в ход пошли «Грады»

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем многократно вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному, сообщает УНИАН.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны позиции в районе Красного Пахаря и Северного. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое.

Трижды боевики пытались атаковать позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать. На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 «ГРАД» попало село Сизое. В целом в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 – по населенному пункту.

В свою очередь сепаратисты заявляют, что украинские военные за ночь 24 декабря 140 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты и районы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «Количество обстрелов около 140», - цитирует ТАСС Донецкое агентство новостей.

Агентство сообщает, что подразделения Вооруженных сил Украины вели огонь по окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой и по южным селам ДНР. «По Крутой Балке (поселок в Ясиноватском районе) работали «Грады», - говорится в сообщении.