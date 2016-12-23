Папа римский Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане

Понтифик отметил, что Рождество стало "заложником" материализма, и призвал христиан жить скромнее. Глава католической церкви во время службы напомнил о продолжающихся страданиях детей во всем мире, сообщает Интерфакс.

Он упомянул тех, кто сталкивался с голодом, опасностями во время миграции и бомбардировками в сирийских городах, таких как Алеппо.

Служба проводилась при повышенных мерах безопасности. Все посетители базилики Святого Петра в этом году должны были пройти через металлоискатели, отмечает BBC.

В воскресенье папа римский обратится с балкона собора Святого Петра ко всем католикам мира.