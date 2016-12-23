Фигуристка Медведева удивила концовкой рекордного выступления

Помимо заявленных элементов, в числе которых каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройной лутц, каскад из двойного акселя и двух двойных тулупов и двойного акселя, спортсменка решила поставить победную точки новым, незапланированным, из тройного сальхова и двух тройных тулупов, сообщает портал Newsru.com.

"Тренеры были удивлены тем, что я сделала, я бы даже сказала, что они в сейчас шоке, - сказала Медведева после выступления. - Но такой план у меня уже был в голове, хотя я не думала, что смогу его реализовать здесь, в Челябинске. Просто по ходу программы почувствовала в себе силы и сделала это. А раз получилось сделать здесь, попробую и на чемпионате Европы".

Таким образом, по итогам двух программ победительница финала Гран-при-2016 набрала 233,57 балла, что выше мирового достижения (228,56) установленного Ким Ю На, но мировой рекорд не будет засчитан из-за регионального статуса соревнований.

Подробнее: http://www.newsru.com/sport/24dec2016/medvedeva.html