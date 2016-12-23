В интервью греческой газете Δημοκρατία политик подчеркнула, что «Frexit будет частью моей политики», подтвердив намерение участвовать в президентских выборах. «Люди должны иметь возможность голосовать за освобождение от рабства и шантажа со стороны технократов в Брюсселе и вернуть суверенитет страны,— подчеркнула госпожа Ле Пен.— Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского Союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро».

Общеевропейскую валюту кандидат на пост президента назвала инструментом шантажа. «Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее»,— отметила Марин Ле Пен. Она также предложила выйти из еврозоны сразу нескольким странам — Португалии, Италии, Испании, Ирландии, Греции и Кипру. «Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их»,— пообещала политик.

По словам Марин Ле Пен, в НАТО как международной военной организации нет необходимости. «Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза»,— напомнила лидер «Национального фронта». «Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе»,— подчеркнула она.

Президентские выборы по Франции должны пройти в два тура в апреле и мае 2017 года. Как ожидается, в финал голосования выйдут представители «правых»: консерваторов будет представлять Франсуа Фийон, а праворадикалов — Марин Ле Пен. Основой политической программы лидера «Национального фронта» становится борьба с миграцией и евроскептицизм.