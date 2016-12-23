Катастрофа военного Ту-154: что нам известно?

На борту были восемь военнослужащих в званиях от капитана до генерал-лейтенанта, двое федеральных государственных гражданских служащих, Елизавета Глинка по линии организации "Справедливая помощь", девять сотрудников средств массовой информации, 64 члена ансамбля имени Александрова и восемь членов экипажа.

Военный Ту-154 прилетел в Сочи из подмосковного Чкаловска на дозаправку. Далее он направлялся в сирийский город Латакию.

Ансамбль Александрова собирался выступить перед российскими военнослужащими, которые в настоящее время находятся в Сирии.

Итак, что нам известно и что не известно на данный момент?

Почему разбился самолет?

Во время любой катастрофы рассматриваются три базовые причины: неисправность техники, ошибка персонала, постороннее вмешательство.

В настоящее время не исключена ни одна из этих версий. Причины катастрофы установит специальная комиссия. Технически для выяснения обстоятельств гибели самолета необходимо, как минимум, найти и расшифровать "черные ящики".

На Ту-154 обычно стоит бортовой самописец МРСП-64, который записывает на магнитную пленку до 48 различных параметров. Самописец выдерживает высокие температуры и любую водную среду.

Кроме того, Ту-154 оснащен эксплуатационным регистратором К3-63 и магнитофоном МАРС-БМ. Он фиксирует внутренние разговоры экипажа в кабине и переговоры с диспетчером.

Вероятность того, что черные ящики могли непоправимо разрушиться в результате падения самолета в море с высоты, которую он набрал за несколько минут полета, не очень велика.

Nina Zotina/Sputnik/Scanpix

На место уже прибыли поисковики - 40 водолазов отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Ранее сообщалось, что многие фрагменты самолета видны в море на глубине в несколько десятков метров.

Специалисты МЧС везут в Сочи специальное снаряжение для проведения глубоководных работ, передвижные барокамеры и подводные управляемые аппараты "Фалькон".

В задачу спасателей входит не только обнаружение самописцев - они должны собрать как можно больше обломков, которые затем тщательно изучат следователи. Их поиск затруднен из-за того, что они находятся на дне моря, но найти их и поднять на поверхность - очень важная задача.

Версии

Разбившийся Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572 был построен в 1983 году. Это модернизированная версия Ту-154, с увеличенной взлетной массой.

Говорить о том, выработал он свой ресурс или нет, сложно, поскольку срок службы определяется по нескольким параметрам, включая и возраст, и число летных часов, и, главное, - число посадочных циклов.

При этом производитель может продлевать срок службы самолета, проводя плановое обслуживание и ремонт.

Судя по неофициальной информации в реестре russianplanes.net, данный борт свой ресурс не выработал.

"Назначенный ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолётов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла", - заявил после катастрофы глава минпромторга Денис Мантуров.

Между тем, Интерфакс со ссылкой на анонимный источник передает, что следствие все-таки больше склоняется к версии технической неисправности, поскольку самолетом управлял опытный экипаж, а метеоусловия благоприятствовали полету.

Сразу же после падения самолета в интернете и прессе стали активно обсуждать версию о теракте.

Ее противники говорят о том, что на борт служебного самолета минобороны трудно пронести взрывное устройство. "Версию теракта я исключаю полностью. Самолет минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", - цитирует председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова РИА Новости.

Тем не менее, многие эксперты считают, что эту версию, как минимум, нельзя исключать. Эксперт в авиакосмической области Вадим Лукашевич сказал Би-би-си, что у следствия слишком мало информации.

"Говорить сейчас о каких-либо определенных причинах катастрофы рано, но совершенно точно, что исключать возможность взрыва на борту нельзя. Однако в случае, если выяснится, что обломки самолета лежат на большой площади, то это будет означать, что разрушение Ту-154 началось в воздухе", - сказал он.

Nina Zotina/Sputnik/Scanpix

Лукашевич также отметил, что экипаж не передал на землю никакой информации. Во всяком случае об этом не сообщается. При том, что передача тревожного сигнала на землю занимает доли секунды.

А Лента.Ру привела слова представителя российских силовых структур, который сказал, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов. "Все свои. Это временами расхолаживает", - сказал он.

Некоторые эксперты отмечают, что одним из признаков того, что самолет мог разрушиться в воздухе (в частности, в результате взрыва), была бы большая площадь, на которой находились бы обломки.

Однако точной карты обломков Ту-154 пока не опубликовано.