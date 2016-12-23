Миллер заявил, что «Зенит» может развиваться без «Газпрома»

"Финансовая составляющая на сегодняшний день для "Зенита" такова по доходам, что клуб абсолютно спокойно может существовать и развиваться и без "Газпрома", сообщает Газета.ru.

Мы создали основу и базис для дальнейшего развития клуба. Это очень важно. Клуб в текущий период имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и, без сомнения, это хорошая основа для дальнейшего развития", - сказал Миллер.

"Зенит" после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 очков, а в 1/16 финала Лиги Европы санкт-петербургскому клубу предстоит сыграть в феврале с бельгийским "Андерлехтом".

Подробнее: http://www.newsru.com/sport/25dec2016/miller.html