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Как уметь летать, разъяснять и в церковь не ходить

Павел Иванов
Павел Иванов
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Мы все знаем, что в 2017 году Эстония будет председательствовать в Евросоюзе. Символический подарок к 100-летнему юбилею государства, можно так считать. Мы должны будем показать с июля по декабрь следующего года, что мы умеем и как мы умеем управлять делами Евросоюза. Отрадно, что госканцелярия, которая занимается подготовкой к председательству, имеет и русскоязычную версию сайта, где мы найдем все, что касается того самого председательства. Итак, до начала ответственного периода для страны осталось чуть более полугода. 

Nordica учится летать

Уверен, что к этому времени столичный аэропорт свяжется с центром города трамвайной линией. И побегут еврочиновники на бело-оранжевых испанских трамвайчиках до центра и дальше вверх до Дома Стенбока. С этим вроде как бы в порядке. Только вот в чем можно усомниться – готовы ли авиаперевозчики к увеличению нагрузки на таллиннском направлении? Ведь полгода десятки тысяч чиновников будут в прямом смысле организовывать трафик в воздухе над Эстонией. И будет крайне неприятно читать новости о том, что очередной самолет авиафирмы с северным названием вновь не вылетел, снова возвратился или взлетит позже. Ведь как-то это уже стало «фирменным знаком» новой авиакампании. Как-то не видно поводов для гордости.

Ничего мирного

Зато журнал Economist нашел чем могла бы гордиться Эстония и выдвинул наше государство на титул самого успешного государства года. Надо сразу отметить, что этот титул означает не богатство и спокойствие, а развитие и процветание. Выдвигая нас на премию года, издание на первый план выдвигает спорные и очень эмоциональные причины. Я не знаю, надо ли гордиться тем, что мы тратим положенные членам НАТО два процента от ВВП на оборону и живем под угрозой от другого ВВП, как пояснил Economist. Хорошо, что замечены успехи нашей системы образования. Жаль, что мы не можем порадовать мир своими достижениями в области ИТ. И очень жаль читать, что мы по-прежнему одна из беднейших стран Европы, которая выглядит как настоящая Скандинавская страна. Победила Колумбия за победу над оппозицией. Опять военная победа.

Моя твоя не понимай

В последнее время в обязательную программу просмотра местных СМИ у меня входят видеоинтервью, которые делает Елена Поверина. На этот раз в студию был приглашен Март Хельме, лидер партии народного консерватизма, приглашать которого говорить на русские темы - то же самое, что приглашать историка Чубайса в студию «Места встречи» на НТВ.

Согласиться с Мартом Хельме – это как поменять религию. Но я с ним соглашусь, когда он говорит, что основная проблема между двумя общинами в Эстонии кроется не в общинах, а в правительствах, которые ведут непоследовательную внутреннюю политику. И поэтому русские в Эстонии так и не поняли, чего эстонцы от них хотят. К примеру, надо ли учить эстонский язык или нет. То, что разъяснения титульных для не титульных действительно были далеко не педагогичными, понятно всем и примеров тому много. На самом деле все разъяснения сводились к молчанию после принятия тех или иных законов, которые были русским не понятны. Национальный принцип и все тут, чего еще разъяснять.

Но это так, молчанка в семье после неприятной ссоры. Надо вернуться все же непосредственно в 1991 год и понять, что именно тогда зародилась обида на государство, ставшая следствием самой драматической непоследовательности конкретного правительства – принятие Закона о гражданстве после веры в светлое будущее народа, вступившего в Конгресс Эстонии. Просто эстонцы увязывают все происходящее с личностью, а русские предпочитают видеть все более глобально, то есть увязывают событие со страной в целом.  

Не туда молитесь

И опять удивила президент, приятно удивила. Подписывая так называемый «кустарник» - закон об изменениях в законах о подоходном, социальном налогах и прочих, Керсти Кальюлайд заявила, что делает она это несмотря на несогласие с обстоятельствами принятия закона. Она так и сказала! Да, она могла бы и не подписывать закон, но, как она сама призналась, у нее нет права вмешиваться в фискальную политику таким образом. Итак, случился прецедент – президент открыто критикует правительство и парламент за процессуальные нарушения принятия закона. Кальюлайд продемонстрировала компетенцию в экономике и праве и щелкнула по носу азартной молодежи из коалиции и хитрой стае из оппозиции. При этом она хитра – она обратилась к канцлеру права с просьбой дать оценку соответствия закона конституции. Так как сама она не обладает правом оспаривать процесс принятия закона, а канцлер права имеет, такой шаг есть продуманная компетентная хитрость, которую увидишь не часто. Разве что по-прежнему хочется узнать имя «великого комбинатора», действующего с весны прошлого года. Кстати, известный предсказатель Игорь Манг в своем прогнозе на следующий год отметил, что президент будет подгонять правительство. Так что министрам вместо стишков для Деда Мороза надо будет зубрить законы.

На самом деле, президент Кальюлайд ошарашила общественность не только этим. До этого была удачная попытка показаться простой нормальной женщиной. Сбросив за свое президентство семь килограммов, она смогла накануне лютеранского рождества отделить мирскую жизнь от церкви. В интервью газете „Meie maa» она сказала, что наряду с правом верить есть и право не верить. И добавила, что вообще это рождество связано с темным временем года, когда людям было нечем заняться, вот они и сидели дома и ждали гномиков с подарками.

Знаю многих, кого это слова задели. Как можно ТАКОЕ заявить? Стали говорить о не народном президенте и тому подобном. Но также я знаю и тех, кому эти слова пришлись по душе. Потому что помимо указания на коммерческое рождество президент призналась, что ей не чуждо понятие жить от получки до получки. А еще были снимки с военных учений, где президент перевязывала бинтом руку солдата, бегала вместе с охраной по лесу и рассказала свой рецепт рождественской ветчины. Мы получили-таки народного президента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАевросоюзКерсти Кальюлайдпредседательствоэстония
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