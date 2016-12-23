Составлен рейтинг машин, владельцы которых пожалели о своей покупке

Рейтинг составлен по результатам опроса владельцев машин 2014-2017 модельного года, общее число которых превысило 300 тысяч автомобилей, пишет motor.ru.

Список поделен на классы, в каждом из которых выбрали по самой разочаровывающей модели, набравшей большее число голосов.

Например, в категории "компактный кроссовер" больше всего критики удостоился Jeep Compass.

В Consumer Reports жаловались, в основном, на недостаток мощности, узкие передние кресла, тесный и аскетичный салон «Компаса», а владельцы отмечали вялый разгон, плохую шумоизоляцию и недостаточный комфорт. Тем не менее, около 42 процентов опрошенных были бы готовы рассмотреть такую же модель в качестве следующей покупки.

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.