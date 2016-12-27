Фото: на Хийумаа ищет нового хозяина очень маленький, но очень дорогой дом

Однако нельзя сказать, что цена чудовищно завышена. Хотя объект построен в 2007 году и имеет площадь всего 33 квадратных метра, в выставленном на продажу доме есть нечто, что объясняет его цену - 77 000 евро.

Фото: KV.EE

Во-первых, расположенный в деревне Рехеселья волости Эммасте дом находится всего в 900 метрах от моря.

Фото: KV.EE

Во-вторых, площадь земельного участка, на котором стоит домик, целых 29 800 кв.м! А это значит, что на нем, если на то будет желание, можно построить настоящий дворец!

Фото: KV.EE

В-третьих, внутренний дизайн самого домика так симпатичен и хорошо продуман, что не верится, каким образом в нем столько всего умещается.

Фото: KV.EE

Кроме всего прочего, трехкомнатный дом пригоден для круглогодичного проживания.

Фото: KV.EE

Больше информации и фотографий найдете на странице KV.EE.