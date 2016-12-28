Смотрим фото и видео: как сделать ваш дом невидимым

Дом покрыт крышей из дерна. Именно она и маскирует строение, но для датчан подобный прием не новость: трава растет на крышах скандинавских домов более тысячи лет.
Второй отличительной чертой дома являются огромные окна, благодаря которым можно любоваться окружающим пейзажем, не выходя из дома.
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Площадь строения невелика – всего 40 м2, но благодаря открытой планировке жилище получилось светлым и оригинальным.
Фото: скриншот
Фото: скриншот
А теперь вместе посмотрим видео!