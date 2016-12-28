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Смотрим фото и видео: как сделать ваш дом невидимым

Rus.Postimees.ee
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На северном побережье Дании хорошо устроился в дюнах маленький домик, который абсолютно сливается с окружающим его пейзажем, пишет Kodu

Дом покрыт крышей из дерна. Именно она и маскирует строение, но для датчан подобный прием не новость: трава растет на крышах скандинавских домов более тысячи лет.  

Второй отличительной чертой дома являются огромные окна, благодаря которым можно  любоваться окружающим пейзажем, не выходя из дома.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Площадь строения невелика – всего 40 м2, но благодаря открытой планировке жилище получилось светлым и оригинальным.  
 

Фото: скриншот

 Фото: скриншот

А теперь вместе посмотрим видео!

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