Смотрим фото и видео: как сделать ваш дом невидимым

Дом покрыт крышей из дерна. Именно она и маскирует строение, но для датчан подобный прием не новость: трава растет на крышах скандинавских домов более тысячи лет.

Второй отличительной чертой дома являются огромные окна, благодаря которым можно любоваться окружающим пейзажем, не выходя из дома.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Площадь строения невелика – всего 40 м2, но благодаря открытой планировке жилище получилось светлым и оригинальным.



Фото: скриншот

Фото: скриншот

А теперь вместе посмотрим видео!