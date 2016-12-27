Американская газета подчеркивает, что это первый случай, когда российские официальные лица признают, что сговор в этой сфере был. При этом и Анцелович, и другие опрошенные NYT российские чиновники отрицают участие в этом руководства страны.

NYT сообщает, что на протяжении нескольких дней интервьюировала российских чиновников, призванных реформировать систему российского надзора за допингом и вернуть реноме системе, связанной с одним из самых масштабных случаев употребления запрещенных препаратов за всю историю спорта.

В мае в газете было опубликовано интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова , который описал схему, благодаря которой стало возможно массовое применение допинга на Играх в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене анализов спортсменов были причастны агенты ФСБ, а все происходящее было системным заговором. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило расследовать обвинения комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном. Было опубликовано два доклада. Во втором, который вышел в начале декабря, Макларен заявил , что покрывательство использования допинга носило в России беспрецедентные масштабы и в манипуляциях с пробами могли участвовать более тысячи спортсменов.

Анциелович в комментарии NYT заявила, что "это был институциональный сговор" (цитата по InoPressa.ru ). Она сообщила, что была "шокирована" результатами расследования, и подчеркнула, что высшие правительственные чиновники не были связаны с происходившим.

Почетный президент ОКР Виталий Смирнов, который должен реформировать антидопинговую систему в России, также признал, что было совершено "множество ошибок", но руководство страны к этому непричастно. При этом Смирнов напомнил о взломах медицинских записей атлетов из стран Запада, осуществленных хакерами Fancy Bear и показавшими, что многие получали терапевтические разрешения на употребление запрещенных для других препаратов. "У России никогда не было таких возможностей, как у других стран", - указал он.