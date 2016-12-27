Фотографию лежащего в кровати Шумахера сделал его жадный до денег друг?

Поскольку автор хотел получить за снимки миллион евро, инцидентом заинтересовались следователи.

По сообщению немецких СМИ, снимок мог сделать один из друзей Шумахера, который сильно хотел подзаработать. Правоохранительные органы подтвердили информацию, что неизвестный пытался продать сделанную тайком фотографию легендарного гонщика.

Издания, которым поступило предложение о покупке фотографии, не пожелали называть свой источник. В настоящее время следствие по данному эпизоду зашло в тупик.

Представители Шумахера не предоставляют практически никакой информации о состоянии здоровья гонщика.

Почти три года назад семикратный чемпион мира, автогонщик Михаэль Шумахер, получил травму головы во время катания на горных лыжах на французском курорте Мерибель. Спортсмен катался на лыжах вместе со своим четырнадцатилетним сыном и еще несколькими людьми. В момент падения он находился вне проложенных трасс, где на свой страх и риск катаются только очень опытные лыжники.

Спортсмен длительное время находился в коме. Сейчас он проходит курс лечения у себя дома.