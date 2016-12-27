Среда, 28. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Приоритетной версии крушения Ту-154 у следствия пока нет. А основных - четыре, не считая теракта

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

У следствия нет приоритетной версии причины авиакатастрофы над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Комиссия по установлению причин катастрофы продолжает отрабатывать все версии - от некачественного ремонта самолета на заводе, до закрылков, которые не убрались, передает NEWSru.

Как сообщает ФСБ России, среди всех версий, что же могло привести к авиакатастрофе, у следствия есть четыре основные. Это - попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Что касается теракта, то эта версия в основные не входит. Пока по факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия»).

Проверить основные версии катастрофы позволит расшифровка двух уже найденных бортовых самописцев. Учитывая, что на полную расшифровку данных с каждого может уйти около суток, то сопоставить предварительные данные с обоих черных ящиков комиссия может уже в четверг.

После расшифровки данных с помощью специальных программ будет создана компьютерная модель полета, которая в деталях должна показать движение воздушного судна.

На данный момент в СМИ уже просочилась часть расшифровки с основного бортового самописца. Как подчеркивают в Минобороны РФ, делать выводы, пока не будет собрана вся информация, преждевременно, но анализ данных с этого регистратора сузил круг версий причин катастрофы. Расшифровка уже позволила предположить несинхронный выпуск закрылков или несвоевременные действия экипажа.

Ранее источник «Интерфакса» в центре ВВС Минобороны сообщил, что анализ показаний самописца подтверждает версию об ошибке пилотирования, но не привел подробностей. В оперативном штабе на месте ЧС рассказали, что, по предварительным данным, причиной крушения послужило «сваливание» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. На борту якобы рассогласованно сработали закрылки, и в результате их невыхода подъемная сила лайнера была потеряна, и скорость была недостаточной для набора высоты.

Более-менее достоверно известно, что у экипажа во время набора высоты возникли проблемы со взлетно-посадочной механизацией. Закрылки управляют движением самолета по вертикали на малых скоростях. В выпущенном состоянии они увеличивают подъемную силу крыла. Положение закрылков важно как при взлете, так и при посадке. Но в чем именно выражались проблемы у Ту-154, сказать нельзя. Возможно, это была несинхронная уборка механизации, а может быть и ошибка пилотов при управлении механизацией.

Некоторые эксперты предполагают, что нештатную ситуацию, созданную закрылками, пилоты усугубили до критической, пытаясь компенсировать пикирующий момент и чрезмерно задрав нос самолета.

Как пишет РИА «Новости» в этом случае ситуация могла развиваться в двух направлениях. Либо закрылки убрали раньше времени, а стабилизатор не перевели в полетную конфигурацию, тогда самолет идет на «кабрирование» (от фр. cabrer - поднимать на дыбы), теряет скорость и сваливается в «штопор». Либо если закрылки были выпущены, а стабилизатор перевели в полетную конфигурацию, то тогда самолет мог «клюнуть носом». Все зависит от того, какую скорость успел набрать самолет.

Данные, что же на самом деле стало причиной катастрофы, могут быть обнародованы, скорее всего, уже после Нового года.

Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение в минувшее воскресенье, 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять сотрудников СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, два федеральных чиновника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавиакатастрофапричинырасследованиероссияследствиесочиту-154черный ящик
По теме
Видео: водолазы подняли на поверхность второй

Видео: водолазы подняли на поверхность второй "черный ящик" разбившегося Ту-154

Второй черный ящик самолета Ту-154, попавшего в авиакатастрофу 25 декабря под Сочи, поднят со дна Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, по данным на полдень среды, найдены 15 тел погибших при крушении воздушного судна, пишет Newsru.com. В районе катастрофы Ту-154 поднят со дна второй «черный ящик»

В районе катастрофы Ту-154 поднят со дна второй «черный ящик» 4

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец, сообщило Министерство обороны России. Принадлежавший Минобороны самолет в воскресенье упал в море через две минуты после вылета из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии, передает Би-би-си. Катастрофа Ту-154: обнаружены новые фрагменты самолета и тела погибших

Катастрофа Ту-154: обнаружены новые фрагменты самолета и тела погибших

На месте крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 уже четвертый день продолжается поисково-спасательная операция. Найдены еще несколько крупных обломков лайнера, а также останки погибших в авиакатастрофе. Всего за время операции обнаружили более 1,5 тысячи частей воздушного судна и, по разным данным, от 13 до 15 тел жертв трагедии. 
ЕЩЁ
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
Коммерческий текст
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
шторм в эстонии
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:18
Фото: Филипп Киркоров шокировал жуткими розочками на пальто
16:13
Современные рекомендации по калориям безнадежно устарели!
16:07
Фото: на Шри-Ланке собрали самую высокую в мире искусственную елку
16:00
Стопроцентная точность! Какой вы друг в пяти словах в зависимости от знака зодиака
15:58
На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение
15:57
Нумерологический гороскоп на 2017 год
15:53
Путин изменил формат новогоднего приема из-за катастрофы Ту-154
15:53
Анцелиович: мои слова о системе допинга в России были вырваны из контекста
15:50
Турция: пока есть Асад, мира в Сирии не будет
15:46
Мужчины тоже могут бояться... секса
15:41
Роналду завоевал очередную награду: "Скептики, сомневающиеся во мне, посрамлены"
15:40
Видео: водолазы подняли на поверхность второй "черный ящик" разбившегося Ту-154
15:30
В топ-20 самолетов мира для любителей авиации вошли пять советских моделей
15:30
Размер одежды женщины за всю жизнь меняется 31 раз
15:29
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении «Звездных войн»
15:26
Бабочки Ильвеса выставлены на аукцион
15:15
Продаются отличные мызы. Советуем посмотреть ФОТО и прицениться
15:13
Как пережить критические дни
15:13
Фото: в джунглях Бразилии нашли изолированное от внешнего мира племя индейцев
15:11
Таллинн, встречай большой сольный концерт L'One в честь выхода нового альбома «Гравитация»!
Все новости
LimonЦеликом
Внимание, важная информация! 2016 год продлится дольше обычного

Внимание, важная информация! 2016 год продлится дольше обычного

Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении «Звездных войн»

Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении «Звездных войн»

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (2)

16:18
Фото: Филипп Киркоров шокировал жуткими розочками на пальто
16:00
Стопроцентная точность! Какой вы друг в пяти словах в зависимости от знака зодиака
15:11
Таллинн, встречай большой сольный концерт L'One в честь выхода нового альбома «Гравитация»!
14:59
Ученик Сергея Пенкина серьезно пострадал в страшной аварии в Таиланде
KrasotkaЦеликом
Мать шестипалого младенца узнала о беременности во время родов

Мать шестипалого младенца узнала о беременности во время родов

Названы самые главные ошибки беременных

Названы самые главные ошибки беременных

Мужчины тоже могут бояться... секса

Мужчины тоже могут бояться... секса

16:13
Современные рекомендации по калориям безнадежно устарели!
15:57
Нумерологический гороскоп на 2017 год
15:30
Размер одежды женщины за всю жизнь меняется 31 раз
15:13
Как пережить критические дни
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (2)

25. дек
Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)
Погода
На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Четверг в Эстонии будет ветреным и снежным

Четверг в Эстонии будет ветреным и снежным

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото и видео аварии на бульваре Вабадузе: пострадали женщина и двое детей

Фото и видео аварии на бульваре Вабадузе: пострадали женщина и двое детей

На скользкой дороге столкнулись два автомобиля, движение в районе ДТП нарушено

На скользкой дороге столкнулись два автомобиля, движение в районе ДТП нарушено

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(10)
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку(1)
Газета: от былого величия фирмы по продаже чудо-пылесосов не осталось и следа(1)
Мистика какая-то: из Австралии в Эстонию хлынули денежные потоки(2)
Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть(2)
Топ комментариев
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Россияне жалеют о распаде СССР и хотят объединения бывших советских республик в новый союз(16)
Обама запретил Пентагону тратить деньги на сотрудничество с Россией(12)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees