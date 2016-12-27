Приоритетной версии крушения Ту-154 у следствия пока нет. А основных - четыре, не считая теракта

Комиссия по установлению причин катастрофы продолжает отрабатывать все версии - от некачественного ремонта самолета на заводе, до закрылков, которые не убрались, передает NEWSru.

Как сообщает ФСБ России, среди всех версий, что же могло привести к авиакатастрофе, у следствия есть четыре основные. Это - попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Что касается теракта, то эта версия в основные не входит. Пока по факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия»).

Проверить основные версии катастрофы позволит расшифровка двух уже найденных бортовых самописцев. Учитывая, что на полную расшифровку данных с каждого может уйти около суток, то сопоставить предварительные данные с обоих черных ящиков комиссия может уже в четверг.

После расшифровки данных с помощью специальных программ будет создана компьютерная модель полета, которая в деталях должна показать движение воздушного судна.

На данный момент в СМИ уже просочилась часть расшифровки с основного бортового самописца. Как подчеркивают в Минобороны РФ, делать выводы, пока не будет собрана вся информация, преждевременно, но анализ данных с этого регистратора сузил круг версий причин катастрофы. Расшифровка уже позволила предположить несинхронный выпуск закрылков или несвоевременные действия экипажа.

Ранее источник «Интерфакса» в центре ВВС Минобороны сообщил, что анализ показаний самописца подтверждает версию об ошибке пилотирования, но не привел подробностей. В оперативном штабе на месте ЧС рассказали, что, по предварительным данным, причиной крушения послужило «сваливание» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. На борту якобы рассогласованно сработали закрылки, и в результате их невыхода подъемная сила лайнера была потеряна, и скорость была недостаточной для набора высоты.

Более-менее достоверно известно, что у экипажа во время набора высоты возникли проблемы со взлетно-посадочной механизацией. Закрылки управляют движением самолета по вертикали на малых скоростях. В выпущенном состоянии они увеличивают подъемную силу крыла. Положение закрылков важно как при взлете, так и при посадке. Но в чем именно выражались проблемы у Ту-154, сказать нельзя. Возможно, это была несинхронная уборка механизации, а может быть и ошибка пилотов при управлении механизацией.

Некоторые эксперты предполагают, что нештатную ситуацию, созданную закрылками, пилоты усугубили до критической, пытаясь компенсировать пикирующий момент и чрезмерно задрав нос самолета.

Как пишет РИА «Новости» в этом случае ситуация могла развиваться в двух направлениях. Либо закрылки убрали раньше времени, а стабилизатор не перевели в полетную конфигурацию, тогда самолет идет на «кабрирование» (от фр. cabrer - поднимать на дыбы), теряет скорость и сваливается в «штопор». Либо если закрылки были выпущены, а стабилизатор перевели в полетную конфигурацию, то тогда самолет мог «клюнуть носом». Все зависит от того, какую скорость успел набрать самолет.

Данные, что же на самом деле стало причиной катастрофы, могут быть обнародованы, скорее всего, уже после Нового года.

Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение в минувшее воскресенье, 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять сотрудников СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, два федеральных чиновника.