В Латвии депутата лишили полномочий из-за незнания госязыка

Как сообщили в суде, также с Боярунса будут взысканы судебные издержки на сумму около 85 евро. Полное решение суда будет доступно после 10 января 2017 года. Иск против депутата Даугавпилсской думы ЦГЯ подал в начале мая.

Сам Боярунс ранее заявил агентству ЛЕТА, что его знания государственного языка несовершенны, но не настолько, чтобы лишать его мандата.

«Как и многим другим жителям Даугавпилса, мне довольно сложно совершенствовать свои знания государственного языка, так как не хватает латышской среды - в городе около 85% населения говорит по-русски», - сказал депутат.