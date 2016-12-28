На рисунке изображены падающий самолет и мужчина в военной форме (вероятно, солист хора имени Александрова), который поет: "А-А-А-А-А-А".
Подпись к карикатуре гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру на крушение Ту-154 МВД РФ над Черным морем.
На рисунке изображены падающий самолет и мужчина в военной форме (вероятно, солист хора имени Александрова), который поет: "А-А-А-А-А-А".
Подпись к карикатуре гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".
Дополнено в 17.45!
Если возникло малейшее подозрение на инсульт, не нужно, по словам опытного врача, самому идти в отделение неотложной помощи (EMO), необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.
Существенно дополнено в 14.00!
Смотрите новый образ в дерзкой фотосессии!
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