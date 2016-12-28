У следствия нет приоритетной версии причины авиакатастрофы над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Второй черный ящик самолета Ту-154, попавшего в авиакатастрофу 25 декабря под Сочи, поднят со дна Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, по данным на полдень среды, найдены 15 тел погибших при крушении воздушного судна, пишет Newsru.com.

Источник: экипаж Ту-154 в критической ситуации мог допустить ошибку

Крушение Ту-154 Минобороны могло произойти из-за сочетания человеческого фактора и технической неисправности. Об этом заявил источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, передает «Интерфакс».

В районе катастрофы Ту-154 поднят со дна второй «черный ящик»

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец, сообщило Министерство обороны России. Принадлежавший Минобороны самолет в воскресенье упал в море через две минуты после вылета из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии, передает Би-би-си.

Российский посол Александр Петров: спасибо жителям Эстонии за поддержку

Посол РФ в Эстонии Александр Петров поблагодарил жителей Эстонии за поддержку, оказанную ими после крушения самолета Ту-154 близ Сочи. Ниже публикуем обращение посла.

Катастрофа Ту-154: обнаружены новые фрагменты самолета и тела погибших

На месте крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 уже четвертый день продолжается поисково-спасательная операция. Найдены еще несколько крупных обломков лайнера, а также останки погибших в авиакатастрофе. Всего за время операции обнаружили более 1,5 тысячи частей воздушного судна и, по разным данным, от 13 до 15 тел жертв трагедии.

Стали известны последние слова пилотов Ту-154

Эксперты расшифровали речевой бортовой самописец разбившегося Ту-154 Минобороны РФ, сообщает "Лайф" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154

Следствие провело допросы очевидцев катастрофы Ту-154, упавшего в Черное море, опрошен человек, снявший момент падения самолета, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Последние минуты Ту-154: создана реконструкция крушения российского самолета (видео)

Со слов очевидца крушения самолета Ту-154 телеканал Рен ТВ создал 3D-реконструкцию авиакатастрофы, унесшей жизни 92 человек, пишет Postimees.

Спасатели обнаружили тело командира Ту-154. Крушение могло произойти из-за перегрузки

В Черном море близ Сочи спасатели нашли и подняли на поверхность тело майора Романа Волкова - командира потерпевшего крушение самолета Ту-154 Министерства обороны РФ. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции.

Видео: вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154

Заснятая камерами наружного наблюдения вспышка над Черным морем поблизости от сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Источник рассказал, почему спецслужбы не верят в версию о теракте на борту разбившегося Ту-154

Версия теракта при расследовании авиакатастрофы Ту-154 в Черном море не рассматривается как основная из-за ряда обстоятельств: изначально самолет не должен был приземляться в Сочи вовсе, а вплоть до вылета он держался под усиленной охраной, рассказал источник ТАСС в спецслужбах.

Катастрофа военного Ту-154: что нам известно?

Ту-154 министерства обороны Российской Федерации разбился после взлета из аэропорта в Сочи. Самолет упал в Черное море примерно в полутора километрах от берега, сообщает Би-би-си.

Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море

На борту воздушного судна находилось 93 человека, это музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ, сообщает ТАСС.