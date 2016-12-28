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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-1546

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру на крушение Ту-154 МВД РФ над Черным морем.

На рисунке изображены падающий самолет и мужчина в военной форме (вероятно, солист хора имени Александрова), который поет: "А-А-А-А-А-А".

Подпись к карикатуре гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАcharlie hebdoкарикатуракрушениету-154
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