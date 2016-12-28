Хозяин строительной фирмы получил штраф в размере почти 1500 евро за избиение сожительницы

Кроме этого, мужчина не может в течение двух с половиной лет приближаться к своей бывшей сожительнице ближе, чем на пять метров. Суд также запретил мужчине любым способом общаться с женщиной, пишет Lääne Elu.

Согласно материалам дела мужчина в течение нескольких лет избивал женщину: он бил ее кулаком в лицо, хватал за горло и волосы и таскал по полу.

Осенью прошлого года, когда мужчина и женщина уже расстались, он продолжал ей угрожать. У женщины, учитывая агрессивный характер мужчины, были все основания бояться своего бывшего сожителя.

В суде мужчина признал свою вину и пошел на согласительное производство. Кроме штрафа мужчина должен будет заплатить 645 евро на покрытие судебных расходов.