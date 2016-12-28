«Кощунственными карикатурами на трагедию с Ту-154 сотрудники Charlie Hebdo окончательно вычеркнули себя не только из рядов журналистов, но и из числа цивилизованных людей», — отметил представитель российского внешнеполитического ведомства в социальной сети, добавив, что действия издания являются ​«аберрацией сознания и утратой человеческого достоинства»

Также публикацию карикатур на авиакатастрофу в Черном море прокомментировали в Минобороны. Официальный представитель силового ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что обращать внимание на карикатуры Charlie Hebdo «унизительно для нормального человека».

Накануне, 28 декабря, еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в своем свежем выпуске карикатуру на авиакатастрофу российского Ту-154 над Черным морем, в результате которого погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие и журналисты.​ На иллюстрации, которая называется «Репертуар хора Красной армии расширяется», изображен пикирующий самолет, в котором мужчина в военной форме, предположительно, солист ансамбля песен и плясок имени Александрова кричит: «А-А-А-А-А-А».