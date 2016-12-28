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В Эстонии зарегистрированы три смерти от гриппа

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По данным Департамента здоровья, в последнее время заболеваемость гриппом растет, зарегистрированы три смерти от гриппа в этом сезоне.

В период 19-25 декабря к врачам в связи с ОРВИ обратились 4560 пациентов, среди которых 49 процентов были детьми. Общее число пациентов выросло за неделю на пять процентов, в том числе вдвое выросла доля больных гриппом или гриппоподобными заболеваниями. Среди больных более всего детей в возрасте до пяти лет. Рост числа больных замедлился среди детей, но вырос на 30 с лишним процентов среди людей трудоспособного возраста и пожилых.

Согласно зарегистрированным в ходе целенаправленного исследования гриппа и гриппоподобных заболеваний данным, интенсивность заболевания гриппом пока можно назвать низкой, но его распространенность - обширной. Заболеваемость продолжает расти.

Характерным для этого сезона гриппа можно назвать более ранее появление вирусов гриппа. «Если мы обычно регистрируем вирусы гриппа с января, а их распространение достигает пика в феврале или даже марте, то в этом году заболевания гриппом начались на месяц раньше, - сказала главный специалист центра гриппа Ольга Садикова. - В то же время общее число заболеваний удерживается на низком уровне, причиной могут быть начавшиеся школьные каникулы, поскольку, как правило, первыми чаще всего заболевают дети. Второй причиной можно назвать праздники, что значит, что люди могут при заболевании не сразу обращаться к врачам. Число госпитализаций говорит о том, что реальное число заболеваний может быть выше официальной статистики».

По данным фонда E-Tervis, с начала сезона госпитализированы 70 пациентов, в том числе 50 - за последние две недели. 25 процентов госпитализированных принадлежат к возрастной группе 0-4, 18,5 процента - к группе 5-14, а 12 процентов - к группе 15-19 лет. Люди трудоспособного возраста составляют чуть более 24 процентов госпитализированных, а пожилые - более 18 процентов.

Интенсивная терапия понадобилась в связи с гриппом шести людям. Один из них был в возрасте 57 лет, а остальные старше 65 лет, все принадлежали к группам риска. По данным трех больниц, в этом сезоне от гриппа скончались три человека. Все принадлежали к группам риска по возрасту и из-за тяжелых хронических заболеваний, ни один не был вакцинирован.

Основным возбудителем болезни сейчас являются вирусы гриппа, доля которых среди прочих вирусов достигла 62 процентов. Сейчас в Эстонии преобладает подтип вируса гриппа А, вирус A(H3N2). Подтверждены 129 вирусов гриппа A и 6 вируса гриппа B.

Всего с начала сезона вирусы гриппа лабораторно подтверждались в 285 случаях, в том числе в 278 случаях подтверждались вирусы гриппа A, а в 7 случаях - вирусы гриппа B.

По данным европейской сети мониторинга гриппа, интенсивность заболеваемости считается средней в Болгарии, Франции, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Словакии, Швейцарии, Португалии и Северной Ирландии. В остальных странах она оценивается как низкая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгриппдепартамент здоровьяэстония
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