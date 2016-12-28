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В Африке футболистов будут штрафовать за колдовство

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Руандийская федерация футбола (FERWAFA) ввела штрафы для игроков и команд, которые будут использовать колдовство во время футбольных матчей.

Как сообщает The Mirror, любого игрока, который будет колдовать во время игры, оштрафуют на 100 тысяч руандийских франков (примерно 100 фунтов стерлингов). Если будет доказано, что в ритуале принимал участие клуб, штраф составит 2,9 миллиона франков.

Такое решение было принято после инцидента, произошедшего в матче местной премьер-лиги между "Мукура Виктори" и "Район Спортс". Во время игры нападающий "Района" Мусса Камара подбежал к воротам соперника и выполнил колдовской ритуал, после чего на него набросились игроки "Мукуры".

В итоге колдун отделался желтой карточкой, а спустя несколько минут его партнер по команде забил мяч, сравняв счет в матче.

"В уставе FERWAFA нет ни одного закона, предусматривающего наказание за использование колдовства, так как нигде в мире не было доказано, что это может влиять на исход игры. Тем не менее, в связи с проявлениями насилия между игроками из-за утверждений, что какая-либо из команд использует колдовство, мы решили принять соответствующие законы", - цитирует "Р-Спорт" вице-президента федерации Ведасте Кайиранга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАколдовствофутболист
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