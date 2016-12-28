В Африке футболистов будут штрафовать за колдовство

Как сообщает The Mirror , любого игрока, который будет колдовать во время игры, оштрафуют на 100 тысяч руандийских франков (примерно 100 фунтов стерлингов). Если будет доказано, что в ритуале принимал участие клуб, штраф составит 2,9 миллиона франков.

Такое решение было принято после инцидента, произошедшего в матче местной премьер-лиги между "Мукура Виктори" и "Район Спортс". Во время игры нападающий "Района" Мусса Камара подбежал к воротам соперника и выполнил колдовской ритуал, после чего на него набросились игроки "Мукуры".

В итоге колдун отделался желтой карточкой, а спустя несколько минут его партнер по команде забил мяч, сравняв счет в матче.