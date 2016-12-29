Пограничники зафиксировали российский беспилотник над территорией Литвы

"Вчера ночью был один дрон", - сказал BNS в четверг руководитель Службы охраны госграницы Литвы Ренатас Пожела.

Беспилотник залетел на территорию Литвы со стороны Калининградской области примерно на 100 метров и несколько минут спустя вернулся в Россию. Пограничники зафиксировали его визуально.

"Главная версия, что это контрабандисты разведывают территорию, где бы им было безопаснее переносить грузы на литовскую сторону. Но есть и другие версии", - сказал Пожела.

По его словам, дроны с российской территории залетают в Литву редко. Чаще они залетают из Белоруссии.