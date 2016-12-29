БОЛЬШОЙ ОБЗОР: От дырявых зубов до рыбалки - что принесет 2017 год?

ДЕТИ

- Дополнительная дотация для многодетных семей

Семья, в которой растут три и больше детей, с 1 июля к уже имеющейся дотации (за первых двух детей – по 50 евро и за каждого последующего – по 100 евро) начнут получать еще 300 евро в месяц. Если в семье семь и больше детей, государство будет платить дополнительно 700 евро в месяц.

- Запускается алиментный фонд

По новой схеме выплаты алиментов, дотацию в размере до 100 евро в месяц начнут платить ребенку, родителю которого судебным решением было назначена выплата алиментов, но который не начал этого делать в течение четырех месяцев после вступления решения в силу. Государство в любом случае само обеспечит ребенку алименты в размере 100 евро, а после востребует долг с неплательщика. Оформить документы можно будет у судебного исполнителя.

- Для поддержки ребенка с глубокой инвалидностью

Из государственного бюджета дополнительно выделены три миллиона евро для поддержки родителей, воспитывающих детей с тяжелой инвалидностью. Деньги будут распределены между самоуправлениями, по числу детей с тяжелой инвалидностью, проживающих на их территории. С 2017 года дети с тяжелой инвалидностью вместо прежних 57-80 часов услуг по уходу смогут получить 270 часов в год.

- Вопросом усыновлений займется Департамент социального страхования

Вопросом усыновлений внутри государства вместо уездных управ начнут заниматься специалисты подразделения защиты детей при Департаменте социального страхования, которые разделены на четыре региона обслуживания.

- Дотирование частных школ станет добровольным

Для самоуправлений покрытие расходов на деятельность частных общеобразовательных школ вновь станет добровольным, как это было до 2011 года. С января и до конца 2019 года, согласно применяемому закону, частные школы смогут получать дотации на покрытие расходов на деятельность от центрального правительства. Государственная дотация на деятельность составит 75 процентов от средней дотации на деятельность в зависимости от места расположения школы.

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ПЕНСИОНЕРЫ

- Дотация для одиноких пенсионеров

Каждый год живущим в одиночку пенсионерам начнут платить разовую дотацию в размере 115 евро. Дотация выплачивается в октябре людям, получающим пенсию по старости, чья нетто-пенсия меньше 1,2 от средней пенсии по стране.

- Пенсия по старости вновь увеличится

Согласно прогнозам, средняя пенсия по старости увеличится на пять процентов, то есть до 416 евро. Средняя пенсия по старости останется свободной от налогов, для этого необлагаемая налогом сумма пенсии увеличится с 225 евро до 236 евро.

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ДЕТИ

- Компенсация на лечение зубов для совершеннолетних

С июля совершеннолетние застрахованные жители страны начнут получать компенсацию на лечение зубов в размере до 30 евро в год. Для людей, уже имевших право на компенсацию (пенсионеры по старости и потере трудоспособности, лица с частичной или полной потерей трудоспособности, люди старше 63 лет, беременные, матери детей в возрасте до одного года и пациенты с повышенной потребностью в лечении зубов) дотация увеличится до 85 евро в год. Для пожилых сохранится компенсация на протезы в размере 255,65 евро, которую можно использовать раз в три года.

-Компенсация по больничному за второй и третий дни

Работодатель может выплачивать своим работникам освобожденную от социального налога компенсацию за второй и третий дни болезни в размере до ста процентов от средней зарплаты работника. Работодатель может сам решить, будет ли он и в каком размере платить эту компенсацию. Сейчас такая компенсация платится только с четвертого дня болезни.

- Аннотация для лекарств, находящихся в свободной продаже, на иностранном языке

В течение первого квартала года в аннотации для внесенных в регистр лекарств Эстонии препаратов, продающиеся без рецепта, будут добавлены переводы на русский и английский языки. Все переводы аннотаций появятся в регистре самое позднее к концу апреля.

- Более точный обзор здоровья солдатов

С января медицинские комиссии вооруженных сил и военкомантов, а также комиссия по разрешению споров Министерства получат право на запросы в e-tervis по поводу действующих военнослужащих, призывников, резервистов и людей, желающих стать военнообязанными. В случае если во время осмотра медицинской комиссии делаются какие-то анализы, то эти данные также будут вноситься в e-tervis.

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ЗАРПЛАТА И РАБОТА

- Минималка повысится

С нового года минимальная почасовая оплата труда повысится до 2,78 евро и ставка минимальной месячной зарплаты для человека с полной занятостью увеличится до 470 евро (сейчас эти суммы составляют соответственно 2,54 и 430 евро). С повышением минималки увеличиваются и связанные с ней компенсации, например, родительская компенсация и плата за родительский отпуск.

- Увеличение зарплат учителей

Ставка минимальной заработной платы учителей с января увеличится с 958 до 1000 евро, а с сентября до 1050 евро.

- Увеличение зарплат работников культуры

Минимальная ставка брутто-зарплаты работников культуры, получающих зарплату от государства, увеличится до 942 евро, то есть на 13,5 процента. Речь идет о работниках культуры, приравненных к специалистам с особыми знаниями, имеющих высшее образование, специалистах высокой профессиональной квалификации или к которым предъявляются требования высшего образования.

- Смягчение требований к иностранной рабочей силе

Кроме того, появится возможность для краткосрочной работы в Эстонии, а само время краткосрочной работы увеличится с нынешних шести месяцев в год до девяти месяцев. Все законно находящиеся в Эстонии иностранцы смогут, находясь в стране, ходатайствовать о долгосрочной визе и виде на жительство. Также упрощается регистрация для краткосрочной работы и порядок подачи ходатайства о виде на жительство. Также вводится вид временного вида на жительство для крупных инвесторов в предпринимательство.

- Советники для иммигрантов

С марта Департамент полиции и погранохраны начнет предлагать, как вербующим иностранную рабочую силу предприятиям, так и планирующим переехать сюда на место жительства или уже живущим тут иностранцам услугу по консультированию. Миграционные советы будут давать на эстонском, русском и английском языке по телефону, электронной почте и по Skype, а также во время договорных встреч.

- Курсы по предупреждению безработицы

Для предупреждения безработицы через Кассу по страхованию от безработицы государство будет поддерживать переобучение и обучение работников. Для получения новых знаний о дотации смогут ходатайствовать как находящиеся под угрозой потери работы работники, так и работодатели ищущие рабочую силу или реорганизующие свое предприятие.

Курсы для работников предназначены тем, кто имеет больший риск потерять работу из-за отсутствующих или устаревших знаний. Касса страхования от безработицы оплачивает курсы в размере до 2500 евро в течение трех лет. Работодатель может ходатайствовать у кассы о выделении дотации на обучение как для вербовки работников в сферы, страдающие от нехватки рабочей силы, так и для повышения уровня знаний уже имеющихся работников. В любом случае Касса страхования от безработицы компенсирует работодателю половину затрат на обучение, но не более, чем 1250 евро на одного работника.

- Работоспособность оценивает Касса страхования от безработицы

Начиная с января работоспособность людей с долгосрочными проблемами со здоровье оценивает только Касса страхования от безработицы. Для оценки нужно пройти личную повторную экспертизу по собственному графику, таким образом, переход будет длиться до конца 2021 года.

- Энергоаудит крупных предприятий

С 23 апреля вступает в силу постановление, которое предусматривает проведение регулярных энергоаудитов на крупных предприятиях. Целью аудитов, проводимых каждые четыре года, является принуждение предпринимателей к оптимизации своего энергопотребления – потребление будет выяснено и сделаны выводы, на чем можно сэкономить.

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НАЛОГИ

- Акцизы повысятся

С января на 20 процентов повысится ставка акциза на природный газ, а с февраля 10-процентное повышение ждет акциз на дизельное топливо и бензин. Акциз на табак в январе повысится на восемь процентов. Вступающее в силу в январе 10-процентное повышение алкогольного акциза начнет действовать с февраля, а еще большее повышение акциза на пиво произойдет в июле. Ставка акциза на содержания этанола в одном литре пива в феврале поднимется с 8,3 цента до 9,13 цента, а в июле до 15,52 цента.

Если литр вина сегодня стоит 20,9 евро, то после повышения акциза он будет стоить 21,94 евро.

Если 0,5 литра пива сегодня стоят 1,09 евро, то после февральского повышения акциза они будут стоить 1,11 евро, а с июля – 1,29 евро.

- Изменения, связанные с подоходным налогом

Необлагаемый налогом минимум повысится с 170 евро до 180 евро.

Низкооплачиваемые работники смогут ходатайствовать о возврате подоходного налога через декларацию о доходах физического лица. Под эти условия подходят почти 100 000 совершеннолетних, чей годовой доход был меньше 7818 евро, то есть до 651 евро в месяц, и которые в 2016 году работали с полной нагрузкой минимум шесть месяцев.

Общая ставка подоходного налога останется на уровне 20 процентов.

- Изменения, которых не будет

Из-за смены правительства отменено, например, снижение ставки социального налога, налог останется на уровне 33 процентов. Отменено повышение налога с оборота для гостиниц, а это означает, что и в 2017 году он останется на уровне в девять процентов.

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ГОСУДАРСТВО

- Продолжение административной реформы

К началу года самоуправления должны предоставить уездным старейшинам ходатайства об объединении. Минимальной численностью населения для самоуправления остается 5000 человек. В новом году региональные комиссии предоставят правительству обзор по волостям, которые не выполнили критерий, после чего правительство само сделаем им предложение об объединении. До 15 мая самоуправления должны будут или согласиться с предложением, или ходатайствовать об исключении, после чего правительство вновь рассмотрит ходатайства и вынесет окончательное решение.

- Срок действия паспортов увеличится

С нового года новые паспорта граждан Эстонии и иностранцев будут выдаваться на вместо нынешних пяти – 10 лет. Дети до 15 лет по-прежнему будут получать пятилетние паспорта.

- Расширится круг получающих правовую помощь

Если до сих пор правовые советы бесплатно давали лишь малозащищенным людям, то с нового года их будут получать и те, кто в таком совете нуждается, но не может купить их сам по рыночным условиям. Одно из условий получения бесплатной правовой помощи будет, например, если размер брутто-дохода человека не достигает 1,5 от средней по стране. Однако соответствие условиям каждого обращающегося за помощью все же будет оцениваться отдельно.

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ДРУГОЕ

- Новая эко-марка

С марта предприятия питания смогут начать использовать новую эко-марку, на которой указано процентуальное содержание сырьевого продукта. .

- Новое предписание по рыбной ловле

Новое предписание по рыбной ловле принесет рыбакам много изменений. Например, больше совсем нельзя подгонять к берегу запрещенные суда, а также глубоководные сети. Их нужно освобождать сразу после поднятия на борт. В число любительских средств рыбалки будут добавлены ловушки-катиски, которые можно использовать с 21 июля.