Защитник интересов семьи Белянина прокомментировал приговор врачу Игорю Горячеву

По нашему мнению, наказание достаточное, чтобы дать понять как самому осужденному врачу, так и довольно закрытому от общества корпоративному медицинскому сообществу, что к своим обязанностям при оказании медицинских услуг нужно относиться профессионально, а не халатно.

Данный приговор дал понять, что за ошибки при оказании медицинских услуг или их оказание с недостаточным прилежанием, обычно ожидаемым от лиц их оказывающих, может последовать не порицание и кулуарное (внутри медицинского учреждения) обсуждение произошедшего, а реальное уголовное наказание, крупный гражданский иск, компенсация материального ущерба потерпевшим и возможное лишение права заниматься медицинской практикой.

У нашего бюро уже было несколько дел, когда потерпевшие и их родственники обращались за помощью, после того как им и их близким были оказаны медицинские услуги низкого качества, повлекшие вред здоровью или даже смерть человека.

По данным фактам по инициативе нашего юридического бюро было возбуждено несколько уголовных дел, и в ряде случаев потерпевшие получили существенную материальную компенсацию. А виновные за совершенные ошибки при оказании медицинских услуг понесли наказание.

К сожалению, обычно при врачебных ошибках, повлекших тяжкие последствия, потерпевшие и их близкие, получив формальную отписку от медицинского учреждения или от правоохранительных органов, в дальнейшем никаких действий не предпринимают. И это дает возможность медицинским учреждениям и их работникам уходить от ответственности за свои ошибки при оказание медицинских услуг или их оказание с недостаточным прилежанием, обычно ожидаемым от них.