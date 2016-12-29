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"Приговор даст медицинскому сообществу понять, что нужно профессионально относиться к своим обязанностям"

Защитник интересов семьи Белянина прокомментировал приговор врачу Игорю Горячеву

Илья Смирнов
Илья Смирнов
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Артур Пярноя, представлявший интересы семьи Валерия Белянина, за смерть которого был условно осужден врач Игорь Горячев, прокомментировал порталу Rus.Postimees.ee приговор. Приводим комментарий полностью.

По нашему мнению, наказание достаточное, чтобы дать понять как самому осужденному врачу, так и довольно закрытому от общества корпоративному медицинскому сообществу, что к своим обязанностям при оказании медицинских услуг нужно относиться профессионально, а не халатно. 

Данный приговор дал понять, что за ошибки при оказании медицинских услуг или их оказание с недостаточным прилежанием, обычно ожидаемым от лиц их оказывающих, может последовать не порицание и кулуарное (внутри медицинского учреждения) обсуждение произошедшего, а реальное уголовное наказание, крупный гражданский иск, компенсация материального ущерба потерпевшим и возможное лишение права заниматься медицинской практикой.

У нашего бюро уже было несколько дел, когда потерпевшие и их родственники обращались за помощью, после того как им и их близким были оказаны медицинские услуги низкого качества, повлекшие вред здоровью или даже смерть человека. 

По данным фактам по инициативе нашего юридического бюро было возбуждено несколько уголовных дел, и в ряде случаев потерпевшие получили существенную материальную компенсацию. А виновные за совершенные ошибки при оказании медицинских услуг понесли наказание.

К сожалению, обычно при врачебных ошибках, повлекших тяжкие последствия, потерпевшие и их близкие, получив формальную отписку от медицинского учреждения или от правоохранительных органов, в дальнейшем никаких действий не предпринимают. И это дает возможность медицинским учреждениям и их работникам уходить от ответственности за свои ошибки при оказание медицинских услуг или их оказание с недостаточным прилежанием, обычно ожидаемым от них. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАзащитниккомпенсацияобсуждениеошибкиуголовное наказание
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