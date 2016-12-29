Советуем обратить внимание: роскошная квартира, оформленная профессиональными художниками, ищет нового хозяина!

Так как первыми хозяевами и жильцами этой квартиры была семья художников Арро, здесь осталось много авторских произведений.

Например, в ванной комнате находится уникальная керамическая раковина, сделанная Лийсу Арро, а шкаф изготовлен главой семейства Яаком Арро. Для ванной он также сделал подходящие по стилю полочки.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Из авторских работ Яака Арро в квартире находятся золотое изголовье кровати в спальне и вешалка в прихожей.

Фото: KV.EE

В прихожей также видим очень красивую картину Эпп Марии Кокамяги.

Фото: KV.EE

Кроме авторских работ семьи Арро/Кокамяги в гостиной и спальне находим художественные фотографии Лембита Тенно.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

На кухонном столе видим сахарницу с золотыми рыбками работы керамиста Лийсу Арро.

Фото: KV.EE

Своеобразным произведением искусства можно считать и дизайнерский холодильник фирмы SMEG.



Фото: KV.EE

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