Театр абсурда: построить новый детский сад дешевле, чем отремонтировать старый, но этого не дают сделать

Государство готово выделить деньги на ремонт здания, но не хочет выделять деньги на строительство нового, сообщает Virumaa Teataja.

Даже с учетом того, что строительство нового здания выйдет дешевле: согласно проведенному аудиту, ремонт обойдется в 700 000 евро, а строительство нового здания – в 600 000 евро.

Мэр Кунда Кайдо Вески отмечает, что в любом случае городу придется самому покрыть большую часть расходов.

«Государственные деньги используют для получения более плохого результата», - сокрушается Вески, отмечая, что новое здание не только стоит дешевле, но оно было бы и более энергосберегающим.