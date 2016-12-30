«Нам нечего добавить»: в Госдепе США не нашли, что ответить на решение Путина

«Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить», - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости». Ранее от комментариев отказался и Совет национальной безопасности Белого дома, добавляет ТАСС.

Накануне, 29 декабря, власти США решили выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско в качестве ответной меры на те притеснения, которым, по мнению американской стороны, подвергаются американские дипломаты в России.

Ранее сегодня, 30 декабря, Путин заявил, что в ответ на санкции США российская сторона не будет высылать дипломатов США из РФ. «Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», - сообщил Путин.

Россия не станет «запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники». «Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль», - добавил президент.