Шокирующие подробности: жена посла Греции в Бразилии заказала его убийство

По словам Магальяиса, подобная версия у правоохранительных органов появилась после допроса Эдуарду Морейры ди Меллу, который приходится племянником предполагаемому любовнику супруги греческого посла, сотруднику полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейры Филью, сообщает Газета.ru.

«Показания Эдуарду не оставляют сомнения в том, что все было спланировано заранее. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Франсуаза Амиридис предложила ему 80 тыс. реалов за помощь дяде в осуществлении плана», — рассказал следователь.

Также Магальяис добавил, что Сержиу Морейра Филью признался в любовной связи с супругой дипломата и в убийстве посла. При этом подозреваемый подчеркнул, что он действовал исключительно в рамках самообороны. По его словам, узнав о романе, посол якобы набросился на Филью с кулаками.