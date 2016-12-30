WP: хакеры из России проникли в электроэнергетическую сеть США

«Проникновение может быть использовано как для нарушения работы коммунальных служб, но и в качестве теста со стороны русских того, возможно ли проникнуть в часть электроэнергетической системы», — пишет издание, которое цитирует Газета.ru.

При этом издание не называет время обнаружения вредоносных кодов. Также не сообщается о конкретных намерениях хакеров. Кроме того, газета не приводит ни единого подтверждения достоверности выводов о причастности России к случившемуся.

Отмечается, что для нарушения работы электрораспределительных компаний этот код не применялся.