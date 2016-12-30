Сноудена нашли в списке людей, просивших помилования у Обамы

В ноябре 2016 года Барак Обама говорил, что не может помиловать Эдварда Сноудена, так как не может миловать тех, кто не предстал перед судом, сообщает портал Newsru.com.

Источники Politico в администрации Обамы указали на низкую вероятность помилования. Во-первых, Сноуден передал секретную информацию журналистам, и эти данные раскрыли не только сами данные о прослушке, но и методы сбора информации спецслужбами в других странах.

Его бегство в Гонконг, а затем в Москву также уменьшает возможность амнистии, сказал источник. В настоящее время Сноуден по-прежнему находится в России.

При этом эксперты Politico положительно оценивают возможность помилования другого американского разоблачителя - Челси Мэнинг (Брэдли Мэннинга). Брэдли был осужден на 35 лет лишения свободы по обвинению в передаче сотен тысяч секретных документов, дипломатических депеш и военных отчетов сайту Wikileaks.

В тюрьме он добился разрешения на смену пола. 35-летний приговор Мэнинг - самое длительное наказание, к которому приговаривал американский суд за утечку информации.